Rohana dan Regina Perlu Biaya untuk Anggota Keluarganya yang Masih Sekolah, Ini Kata Kadinsos

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dua keluarga yang berbeda mengalami satu kendala yang sama. Mereka adalah Regina yang sempat khawatir adiknya berhenti sekolah dan Rohana yang berjuang menyekolahkan anaknya.

Keduanya sama-sama dianggap tidak mampu oleh petugas verifikasi data Rastra Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Yeni.

Dia mengatakan, dua keluarga tersebut memang mengalami kesulitan biaya akan tetapi sama-sama memiliki anggota keluarga yang harus dibiayai untuk sekolah.

"Kalau Regina itu orangtuanya lumpuh keduanya, dan adiknya sekarang kelas satu SMK, bahkan kemarin sempat putus sekolah karena mengurus keluarga," ucap Yeni, Rabu (30/8/2017)

"Sedangkan Rohana, dia memiliki satu anak yang sekolah kelas 4 SD. Dia mengalami gangguan penglihatan. Begitupun dengan enam adiknya. Sehingga yang sering mengantar sekolah anak sekolah adalah neneknya," sambungnya.

Dari pantauan BPost Online di lapangan, kondisi Regina memang tampak sulit. Dia hanya hidup mengharapkan upah kerja suami sebagai buruh. Selain itu dibantu upah sang paman sebagai penjaga malam.

Dalam satu rumah, dihuni olehnya yang saat ini sedang hamil sembilan bulan dan suami, serta kedua orangtuanya yang mengalami kelumpuhan dan satu paman serta adiknya.

Beruntung saat ini Regina sekeluarga tinggal di rumah dinas eks kantor transmigrasi secara gratis.

Sedangkan Rohana, di rumahnya Kelurahan Sungai Baru Rt 2, dia tinggal bersama ibu, anak dan enam orang adiknya yang mengalami gangguan penglihatan pula. Rumah perempuan itu pun merupakan pinjaman dari warga.

Biaya anak sekolah, Rohana berharap bantuan dari sanak famili dan para tetangga. Sehingga sampai saat ini anaknya bisa bersekolah di sekolah madrasah ibtidayah yang gratsan.

Kedua keluarga tersebut dikatakan Yeni masih belum mendapatkan bantuan program Dinas Sosial. Selain Rohana yang mendapatkan Rastra.

"Padahal mereka kasian sekali, ingin anak sekolah tapi tak ada biaya. Selain itu rumah mereka juga berdesakan dan kondisi yang kurang layak untuk ditinggali, keduanya padahal pantas dapat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk membantu keduanya, " ucap Yeni.

Berlanjut, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Esya Zein Hafizi mengatakan apabila ada warga yang memang merasa dirinya tidak mampu namun telepas dari bantuan dan pantas mendapat program bantuan Dinsos maka warga tersebut harus melapor. Terlebih mereka harus membawa surat keterangan dari RT dan kelurahan setempat.

"Intinya ketika masyarakat merasa tidak mampu maka laporkan dan minta surat keterangan rt kemudian kelurahan. Dinsos memverifikasi ke lapangan by name by adress, kemudian divalidasi oleh pusat," terang lelaki yang akrab disapa Zain itu.

Dia juga mengatakan pada tahun 2018 nanti akan mengusulkan daftar KPM tambahan. Awalnya 5.200 maka akan ditambah menjadi 10.000 KPM. Itupun apabila kementerian sosial menyetujui. (Banjarmasinpost.co.id/ Isti Rohayanti)