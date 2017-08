Wow, Para Miliader Ini Memiliki Kekayaan Hampir 1 Triliun Dollar AS, Bill Gates Masih Teratas

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Pendiri Microsoft Bill Gates masih menjadi miliarder teknologi terkaya di dunia. Mengekor ketat di bawah Gates adalah bos Amazon Jeff Bezos, yang sempat menggeser posisi Gates sebagai orang terkaya di dunia sejalan dengan melonjaknya harga saham Amazon.

Mengutip Financial Times, Rabu (30/8/2017), Gates memiliki kekayaan 84,5 miliar dollar AS, sementara Bezos 81,7 miliar dollar AS menurut data 2017 Forbes 100 Richest in Tech.

Pendiri Facebook Marz Zuckerberg berada di posisi ketiga dengan kekayaan mencapai 69,6 miliar dollar AS. Zuckerberg lebih kaya 16 miliar dollar AS dibanding tahun lalu.

Menurut Forbes, total kekayaan 100 orang miliarder teknologi telah menembus 1 triliun dollar AS untuk pertama kalinya. Angka tersebut meningkat 21 persen hanya dalam waktu 12 bulan.

Miliarder teknologi Asia pun peringkatnya terus merangkak.

Ma Huateng, CEO Tencent, kecepatan peningkatan kekayaannya melampaui Zuckerberg dan Bezos, yakni naik 14,7 miliar dollar AS hanya dalam waktu setahun.

Pendiri Alibaba Jack Ma, kekayaannya naik 11,6 miliar dollar AS menjadi 37,4 miliar dollar AS. Dari daftar 100 miliarder teknologi versi Forbes, 50 orang di antaranya adalah warga negara Amerika Serikat.

Sebanyak 8 dari 10 besar miliarder teknologi adalah warga AS. Sementara itu, 33 orang berasal dari Asia, di mana separuhnya tinggal di China maupun Hong Kong.