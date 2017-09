Hingga Dia Meninggal, Rahasia Putri Diana Ini Tak Pernah Terungkap

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kehidupan pribadi Putri Diana selalu menarik perhatian publik, bahkan 20 tahun setelah kematiannya. Misalnya saja, tak banyak orang tahu bagaimana isi hatinya karena kehancuran rumah tangganya bisa ditulis dalam biografinya, atau bahwa ia ternyata lebih suka makan di dapur istana.

Berikut adalah beberapa rahasia sang putri yang paling menarik.

1. Merekam pemikirannya di kaset

Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang kehidupan pribadi Putri Diana adalah berkat kaset rekaman yang direkamnya sendiri. Begitu dia menyadari pernikahannya dengan Pangeran Charles berantakan, dia mendokumentasikan ceritanya di kaset rekaman dan memberikannya kepada teman dekatnya, Dr. James Colthurst.

Kemudian Colthrust memberikan kepada jurnalis Andrew Morton sehingga kata-katanya bisa keluar ke publik. Dari kaset tersebut, Morton menerbitkan biografi "DIANA: Her True Story—In Her Own Words" pada tahun 1992.

2. Kakaknya berkencan dengan Pangeran Charles

Sebelum Diana dan Charles benar-benar serius, Charles berkencan dengan saudara perempuan Diana, Sarah McCorquodale. Dia memperkenalkan keduanya saat Diana berusia 16 tahun dan mendapat pujian karena membuat mereka jatuh cinta. Sang kakak menyebut dirinya ‘Mak Comblang’.

3. Neneknya bekerja untuk Ratu Inggris

Sebagai tokoh publik terkemuka seperti Ratu Elizabeth, masih banyak yang tidak diketahui publik tentang dirinya. Salah satunya adalah hal sepele, tapi menarik seperti fakta bahwa Ratu Elizabeth berteman dekat dengan nenek Putri Diana, Ruth Fermoy.

Fermoy adalah salah satu Her Majesty’s ladies-in-waiting dan kemudian memegang gelar Woman of the Bedchamber, yang berarti bahwa dia adalah tangan kanan Ratu dan hal-hal penting lain yang berhubungan dengan sosial.