Laga Martapura FC Kontra Madiun Putra Ditunda, Ada Apa?

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Laga penutup di Grup 5 kompetisi Liga 2 akan dilakoni Martapura FC dengan menjamu tim asal Jawa Timur, Madiun Putra.

Laga yang akan kembali dihelat di Stadion Demang Lehman ini, dipastikan mengalami penundaan dari jadwal semula.

Berdasarkan jadwal, laga seharusnya digeber pada Minggu (10/9/2017) sore. Namun, dipastikan laga itu baru akan digelar pada Kamis(14/9/2017) sore.

Surat resmi pemberitahuan mengenai perubahan jadwal dari operator, PT Liga Indonesia Baru pun sudah dikantongi oleh manajemen Martapura FC.

Berdasarkan surat pemberitahuan tertanggal 31 Agustus 2017 tersebut, dijelaskan, perubahan jadwal ini memperhatikan klasemen sementara hingga pekan ke-13.

Mengingat, ada laga yang terbilang sangat menentukan, baik untuk menjadi juara di masing-masing grup, termasuk tim-tim yang masih berpeluang untuk mengikuti babak playoff.

Untuk menjaga aspek fair play, maka beberapa laga akhirnya diubah dan bahkan dilaksanakan di hari serta jam bersamaan.

Khusus untuk Grup 5, semua laga akan dilaksanakan di hari yang sama dan jam yang sama yakni Kamis (14/9/2017) pukul 15.00 WIB.

Tercatat ada empat laga yang digelar di Grup 5 yakni antara Martapura FC vs Madiun Putra, Persepam MU vs PSIM Yogyakarta, PSBI Blitar vs Persatu Tuban serta Persebaya Surabaya vs Persinga Ngawi.

Manajer Martapura FC, Ami Said membenarkan adanya perubahan jadwal tersebut.

"Iya ada perubahan jadwal karena harus dilaksanakan bersamaan, dan kami pun sudah mendapatkan surat pemberitahuan resminya," kata Said.