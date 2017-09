Waduh! Ada Bisikan Rahasia Maia untuk Al Ghazali, Apa Ya Jadi Penasaran? Simak Videonya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Artis Ahmad Al Ghazali hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-20.

Putra sulung Ahmad Dhani Prasetyo dan Maia Estianty ini berulang tahun bertepatan dengan Idul Adha 1438 H.

Maia Estianty dan teman-teman Al --panggilan Al Ghazali-- secara khusus membuat kejutan untuk merayakan hari kelahirannya.

Ikut terlibat dalam acara kejutan itu adalah dua adik kandung Al, yaitu Abdul Qodir Jaelani (Dul) dan Ahmad El Jalalludin Rumi alias El.

Al lahir di Jakarta, 1 September 1997. Dia selain menjadi artis juga seorang disc jockey (DJ) dan penyanyi.

Maia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Al sekaligus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha melalui akun instagramnya.

Dia berharap Al akan menjadi anak yang saleh, sukses, makmur, dijauhkan dari fitnah, dan bermanfaat untuk sesama.

@maiaestiantyreal. : Selamat Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.

Happy birthday to my son @alghazali7 , 20th !!! Kepala Dua !!! Semoga tambah sholeh, tambah sukses, tambah banyak rejeki, selalu sehat, selamat dunia akhirat, selalu bermanfaat utk sesama, bernasib baik, makmur, dijauhkan dari fitnah dunia sampai Yaumil Mahsyar, amitn.. Love you...

Maia memberikan hadiah khusus berupa cium sayang seorang bunda.