Berkurban Membangun Bangsa

WAKIL Presiden Republik Indonesia HM Jusuf Kalla (JK)ketika menyambut Iduladha 1438 H/2017 M di Jakarta mengatakan Iduladha adalah hari raya kurban. Umat Islam mempelajari dan mengetahui keteladanan Nabi Ibrahim AS dalam berkurban kepada anaknya; Ismail AS.

Hal itu menjadi teladan bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dibutuhkan pengorbanan. Semoga Iduladha ini menjadi hikmah dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka membangun bangsa yang maju, aman dan damai. ini harapan JK pada Jumat (1/9) pagi saat menunaikan Salat Ied di Masjid Istiqlal Jakarta.

Saat merayakan Iduladha, umat Islam selalu diingatkan peristiwa pengurbanan dua sosok nabi teladan sepanjang zaman. Orang Islam, pengikut Nasrani atau penganut Yahudi, manakah yang tidak mengenal Nabi Ibrahim? Dua pertiga penduduk dunia, mengakui beliau sebagai pemimpin besar.

Kenapa demikian? Sebab, tiga orang nabi yaitu Musa AS, Isa AS dan Muhammad SAW (pengemban dan pengembang agama samawi), adalah anak-anak keturunan Nabi Ibrahim AS. Bangsa di mana Ibrahim dilahirkan, paling maju pada waktu itu. Meski demikain, rakyatnya ternyata tidak mengerti bahwa sesuatu yang diciptakan tidaklah layak untuk disembah.

Tidak hanya ajaran kurban, tapi juga haji yakni wukuf di Arafah, dimaksudkan untuk meresapi nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Di Arafah didemonstrasikan berbagai bangsa, dari yang warna kulit putih, kuning, dan hitam. Semua sama mengenakan pakaian ihram, bagi laki-laki dua helai kain yang tidak berjahit.

Karena itu, ritual wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah sehari sebelum Iduladha, sesungguhnya mengandung pesan yang mendalam tentang kesamaan derajat.

Sedangkan hari raya kurban sebagai terjemahan dari Iduladha, merupakan simbol kemenangan besar. Kemenangan perjuangan batin seorang ayah dan anak dalam meraih cinta kepada Allah SWT. Perintah berkurban yang bermula dari Nabi Ibrahim AS atas putranya Ismail AS itu, merupakan manifestasi ketaatan yang total.

Bagi umat Muhammad SAW, berkurban (onta, sapi, kibas atau kambing) pada Iduladha dan hari-hari tasyrik (11, 12 dan 13 Dzulhijjah) itu, sering juga bertarung dengan hawa nafsu. Memang, nafsu tidak berarti harus dibasmi dari dalam tubuh atau kehidupan seorang anak manusia.

Simbol perlawanan terhadap nafsu ini, jelas dalam peristiwa kurban yang semula diperintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Ini pula yang mendasari umat Muhammad, kenapa sangat dianjurkan melaksanakan penyembelihan hewan kurban setiap tahun bagi yang berkemampuan segi finansial.

Bukankah setiap ritual dalam Islam mengandung unsur hubungan vertikal kepada sang khaliq (Pencipta) dan secara horisontal kepada sesama makhluk. Kepada Allah sebagai pengabdian, yakni taat dan takwa serta syukur nikmat. Sedangkan kepada sesama manusia, sebagai bentuk solidaritas terhadap kaum lemah.

Demikian pula harapan Wapres RI, Jusuf Kalla (JK) bahwa spirit Iduladha yang memberi teladan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu memerlukan pengorbanan yang baik untuk semua. Dengan demikian, memberikan hikmah dalam kehidupan sehari-hari, terutama membangun bangsa yang maju, aman dan damai. Semoga. (*)