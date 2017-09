Laga Menjamu Madiun Putra Ditunda, Martapura FC Diuntungkan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Laga penutup di Grup 5 kompetisi Liga 2 antara Martapura FC menjamu Madiun Putra dipastikan mengalami perubahan jadwal.

Berdasarkan jadwal semula laga digelar Minggu (10/9/2017) sore, namun dipastikan baru akan digelar pada Kamis(14/9/2017) sore.

Perubahan jadwal ini dilakukan oleh operator yakni PT Liga Indonesia Baru dengan mempertimbangkan klasemen sementara hingga pekan ke 13.

Pasalnya ada laga yang terbilang sangat menentukan, baik itu untuk menjadi juara di masing-masing grup. Termasuk juga dengan tim-tim yang masih berpeluang untuk mengikuti babak playoff.

Untuk menjaga aspek fair play, maka beberapa laga pun akhirnya diubah dan bahkan dilaksanakan di hari serta jam bersamaan.

Khusus untuk Grup 5, semua laga akan dilaksanakan di hari yang sama dan jam yang sama yakni Kamis (14/9/2017) pukul 15.00 WIB.

Dan tercatat ada empat laga yang digelar di Grup 5 yakni antara Martapura FC vs Madiun Putra, Persepam MU vs PSIM Yogyakarta, PSBI Blitar vs Persatu Tuban serta Persebaya Surabaya vs Persinga Ngawi.

Digesernya jadwal laga menjamu Madiun Putra ini pun rupanya disambut positif oleh jajaran pelatih Martapura FC.

Malah pelatih kepala Martapura FC yakni Frans Sinatra Huwae merasa sedikit diuntungkan dengan digesernya jadwal ini.

"Kalau dimundurkan pelaksanaannya, tentunya tim menjadi lebih banyak waktu melakukan persiapan," ujar Frans kepada BPost Online.

Diterangkan juga oleh Frans, timnya pun masih harus melakukan banyak pembenahan menjelang laga tersebut.

"Dengan ditundanya laga, kami juga bisa lebih membenahi kelemahan-kelemahan tim," pungkasnya. (*)