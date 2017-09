Pemain Tottenham Hotspur Berikan Andilnya di Pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Eropa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kemenangan empat gol nirbalas yang pertama diraih timnas Inggris atas tuan rumah Malta, begitu pula Denmark hajar Polandia dengan hasil akhir yang sama.

Demikianlah, dua kemenangan telak 4-0 menghiasi pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Eropa yang berlangsung pada Jumat (1/9/2017) atau Sabtu dini hari WIB.

Striker Inggris milik klub Tottenham Hotspur, Harry Kane, jadi bintang dengan sumbangan dua gol.

Kane menjebol gawang Malta di menit ke-53 dan 90+2'.

Sisa dua gol Inggris dibagi rata ditorehkan oleh Ryan Bertrand (86') dan Danny Welbeck.

Rekan seklub Kane di Tottenham juga sama-sama mengamuk pada matchday 7 kali ini.

Dia adalah playmaker timnas Denmark, Christian Eriksen, yang membantu negaranya menghajar Polandia 4-0 di Copenhagen.

Eriksen fantastis karena menyuplai dua assist buat gol Thomas Delaney (16') dan Andreas Cornelius (42'), serta mencatatkan namanya sendiri di papan skor berkat gol keren di menit ke-80.

Gol Eriksen berasal dari tembakan melengkung di luar kotak penalti guna menyusul gol ketiga Denmark yang diukir Nicolai Joergensen (59').

Christian Eriksen has been directly involved in 3 of Denmark's 4 goals vs. Poland this evening.