Kang Min Hyuk Kembali Muncul, Inilah 10 Drama Seri Korea yangi Ditayangkan September Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, SEOUL -- Jangan lewatkan. Bagi Anda penggemar drama seri televisi Korea, pastikan tidak ketinggalan 10 judul berikut yang bisa ditonton mulai September 2017.

Ada sederet artis populer Korea Selatan yang akan kembali muncul di layar kaca. Mulai dari artis peran Suzy sampai personel boyband CNBLUE Kang Min Hyuk.

1. While You were Sleeping

Drama ini dibintang oleh Suzy yang berperan sebagai seorang perempuan yang bisa melihat hal-hal buruk pada masa depan. Penglihatan itu ia dapatkan melalui mimpinya. Ia butuh bantuan Lee Jong Suk untuk mencegah hal buruk itu terjadi.

2. Hospital Shop

Drama ini bercerita tentang para dokter yang mengunjungi pedesaan dengan kapal. Drama romantis ini dibintangi oleh Kang Min Hyuk dan Ha Ji Won.

3. Criminal Minds

Drama yang satu ini merupakan garapan ulang dari film seri televisi AS berjudul sama. Tontonan ini cocok untuk Anda yang suka drama dengan sentuhan kisah kriminal.

4. Temperature of Love

Drama komedi romantik ini akan membawa Anda ke dalam sebuah perjalanan cinta antara seorang penulis naskah yang berpacaran dengan seorang koki. Cerita ini dijamin akan membuat Anda tertawa.

5. Lingerie Girls' Generation (Girls' Generation 1979)

Drama ini dibuat berdasarkan sebuah novel dengan judul sama tentang sekelompok anak muda yang tumbuh di era 1970-an. Ada seorang gadis asal Seoul, Korea Selatan, yang pindah ke pinggiran kota dan dipaksa keluar dari zona nyamannya.

6. Age of Youth 2

Drama ini sangat cocok untuk Anda yang menyukai cerita tentang remaja menuju dewasa. Age of Youth 2 mengisahkan persahabatan dan hubungan antar lima mahasiswi yang tinggal bersama.

7. 20th Century Boy and Girl

Drama ini menceritakan persahabatan tiga perempuan lajang berusia 35 tahun dalam mengarungi hidup mereka.

8. Live Up to Your Name

Seorang dokter dari zaman Joseon yang mempraktikkan akupunktur bepergian ke masa sekarang dan bertemu dengan dokter lain yang rupanya hanya percaya kepada pengobatan ala Barat.

9. Argon

Kim Joo Hyuk merupakan seorang reporter yang memimpin tim liputan investigatif bernama Argon. Ia ditugaskan untuk melatih reporter lain (Chun Woo Hee) untuk bekerja sama dengannya. Drama ini juga berkisah tentang perjuangannya menjadi wartawan.

10. Manhole

Dalam drama ini, sang pemain utama menemukan sebuah cara untuk bepergian ke masa lalu. Ia memanfaatkan kemampuannya itu untuk menghentikan pernikahan sahabatnya. Tentu saja, karena ia jatuh cinta kepada sahabatnya.

Berita ini telah dipublikasikan di Kompas.com berjudul: 10 Drama Seri Korea yang Mulai Ditayangkan September Ini