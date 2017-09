Raisa Andriana Ternyata Penyuka Brand Sport Apparel Asal Amerika Serikat Ini, Lihat Koleksinya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi cantik Raisa Andriana resmi dipinang aktor ganteng Hamish Daud pada, Minggu (3/9/2017), netizen pun gegerkan dunia maya dengan hashtag #HariPatahHatiNasional jilid dua.

Menjelang hari bahagia keduanya, rupanya Raisa sudah mempersiapkan diri dengan menjaga kebugaran fisiknya.

Bukan tanpa alasan, jadwal padat penyanyi yang digandrungi kaum adam ini cukup menguras kondisi fisiknya.

Alhasil, primadona asal Jakarta ini menyempatkan diri curi-curi waktu untuk olahraga.

Untuk menemani kegiatan olahraganya, rupanya Raisa sudah memilih brand sport apparel favoritnya.

Brand sport apparel asal Amerika Serikat, Nike, adalah pilihan istri sah Hamish Daud ini.

Hal tersebut dibuktikan dengan beragam aktivitas olahraga yang diunggah ke akun Instagram milik Raisa.

Melalui foto-foto tersebut, Raisa kerap menunjukkan berbagai jenis koleksi sepatu bermerek Nike miliknya.

Pelantun tembang Could it Be ini juga sering menuliskan slogan Nike: just do it, sebagai caption foto unggahannya.

Tercatat 7 sepatu Nike dengan jenis berbeda dimiliki oleh Raisa, berikut ini BolaSport.com sajikan koleksi sepatu Nike milik Raisa.