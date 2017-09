Untaian Kata Romantis Raisa Ini Menegaskan Hamish Daud Pilihan Dia untuk Selamanya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan Raisa dan Hamish Daud melangsungkan pernikahan mereka dengan menggunakan adat Sunda.

Prosesi adat dilakukan usai pengucapan akad nikah di Grand Ballroom Ayana, MidPlaza, Sudirman, Minggu (3/9/2017).

Tentu hal ini menjadi momen yang paling membahagiakan bagi Raisa.

Lelaki terakhir dalam perjalanan asmaranya itu, akhirnya resmi menjadi suami sahnya.

Lembaran baru dalam kehidupan Raisa pun dimulai bersama Hamish.

Ia bahkan menuliskan lembaran barunya itu dalam fitur story di akun Instagram pribadi miliknya.

“You And Me For Life,” tulis Raisa seperti dikutip oleh Grid.ID.

Hal tersebut juga menandakan bahwa kini perjalanan hidupnya akan ia lewati bersama Hamish.

Hamish adalah pria yang ia pilih setelah hubunganya bersama kakak dari aktirs cantik Pevita Pearce, Keenan Pearce, kandas untuk kesekian kalinya.

Banyak penggemar Raisa yang merasa bahwa Hamish adalah pria yang tepat dan pantas untuk bersanding dengan Raisa di pelaminan.

Namun meski demikian tidak dapat dipungkiri jika para penggemar mereka yang merasakan patah hati. (Siti Umaiya)

