Indonesia Vs Myanmar, #saverohingya ramai di Instagram Indra Sjafri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga perdana timnas Indonesia di grup B AFF U-18 Championship 2017 akan melawan Myanmar di Yangon Myanmar, pada pukul 18.30 Wib, Sabtu (5/9/2017).

Di Instagram Pelatih timnas U-18 Indonesia, Indra Sjafri, memposting foto saat konferensi pers dan jadwal bertanding Indonesia di grup B.

"Bismillah ...'Berjuang-Berdoa' untuk bangsa," tulis Indra Sjafri di instagramnya.

Komentar berisi dukungan pun ramai diberikan rakyat Indonesia di kolom komentar. Tidak sedikit pula komentar yang berhastag #saverohingya dan meminta timnas untuk memasang pita lengan hitam.

Hal tersebut diminta sebagai aksi Indonesia untuk Solidaritas Muslim Rohingya itu memprotes pembantaian yang terjadi terhadap kaum Rohingya di Myanmar.

"Coach nanti timnas pake pita hitam ya utk respect ke suporter yg jd korban kmrn.. Salam respect," tulis @didiksuryanto21.

"Laga lawan Myanmar.. timnas kita pakai pita hitam di lengan ya coach. Buat Mas Catur dan Rohingya.. @indrasjafri," tambah akun @ilham_ibam.

"Tolong pakai kaos #saverohingya pas lawan Myanmar coach @indrasjafri," tulis akun @haziqsteel_.

"Sukses coach @indrasjafri dan sampaikan teriakan kami #saverohingya," tulis akun @haris_fattah.

Berikut jadwal Timnas di piala AFF U-18 Championship 2017

Indonesia vs Myanmar, 18.30 Wib (5/9/2017).

Philipines vs Indonesia, 18.30 Wib (7/9/2017).

Indonesia vsVietnam, 15.30 Wib (11/9/2017).

Brunei vs Indonesia, 15.30 Wib (13/9/2017). (Amirul Yusuf)