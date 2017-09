NEWSVIDEO : Kejutan untuk Nasabah BNI pada Hari Pelanggan Nasional

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menyambut Hari Pelanggan Nasional (HPN) tahun ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan pengalaman yang tidak biasa bagi para nasabah setianya dengan berbagai kejutan dan hadiah menarik, Senin (4/9/2017).

Dengan semangat memberikan yang terbaik bagi nasabah setianya, BNI menyelenggarakan Hari Pelanggan Nasional secara serentak di seluruh outlet BNI mulai dari Sabang sampai Merauke.

Satu kejutan yang akan diberikan kepada nasabah setia BNI wilayah Banjarmasin, yang menjadi petugas operasional di Kantor Cabang BNI Banjarmasin.

Nasabah mendapatkan pelayanan langsung dari Head of Network and Services BNI Wilayah Banjarmasin, Anton Prasetyo Wibowo didampingi Head of Business Banking Wilayah Banjarmasin, Martinus Matondang, Jodhy Aditya Wardana, Head of Business Performance and Channel Management Group serta Pgs Pemimpin Cabang BNI Banjarmasin, Soesilo.

Berbagai hadiah menarik juga disediakan untuk nasabah yang datang atau melakukan transaksi dengan memberikan gimmik kepada nasabah. Khusus untuk nasabah yang buka rekening Taplus, Taplus Bisnis, Taplus Muda, Taplus Anak, dan Tapenas akan mendapatkan hadiah langsung berupa televisi, coffee maker, magic com dan setrika serta hadiah menarik lainnya.

“Visi BNI menjadi Lembaga Keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja, senantiasa diterapkan oleh segenap insan BNI, dalam menjaga hubungan baik dengan nasabah sebagai stakeholder dalam memenuhi kebutuhan perbankannya. Karena Nasabah adalah pusat aktivitas dari seluruh layanan BNI dan ini adalah komitmen kami," ungkap Anton saat menyampaikan pesan di Hari Pelanggan Nasional.

Dia juga mengatakan, senyum pelanggan merupakan bagian penting yang sangat diharapkan dan merupakan kebanggaan bagi BNI pada kegiatan Hari Pelanggan Nasional ini.

"Kami berharap dengan adanya Hari Pelanggan ini, BNI dapat terus memberikan yang terbaik bagi nasabahnya, karena bagi BNI setiap hari adalah Hari Pelanggan," ujarnya.

Pelayanan kepada nasabah secara optimal merupakan salah satu langkah BNI dalam meningkatkan kualitas bisnisnya, sehingga menghasilkan kinerja korporasi yang memuaskan.

Satu bukti atas kinerja BNI yang signifikan adalah adanya pengakuan Bisnis Indonesia dengan memberikan penghargaan The Best Performing Bank untuk Bank Kategori Buku IV dalam ajang Bisnis Indonesia Financial Award 2017.

Jumlah nasabah BNI se Kalimantan sekitar 1,6 juta. Sedangkan jumlah nasabah di Banjarmasin sekitar 230 ribu yang dikelola BNI Cabang Banjarmasin.