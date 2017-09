Pamer Kedekatan Ni Yee! Laudya Cynthia Bella Pegang Tangan Putri Calon Suaminya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Di tengah kabar rencana pernikahannya dengan pria asal Malaysia bernama Engku Emran, artis peran Laudya Cynthia Bella mulai memperlihatkan kedekatannya dengan putri calon suaminya itu.

Sebagai informasi, Engku Emran berstatus duda anak satu. Ia pernah menikah dengan penyanyi dan aktris Malaysia, Erra Fazira, serta memiliki seorang putri berusia tujuh tahun.

Dalam sejumlah foto yang Bella unggah di akun Instagram-nya, tampak ia datang bersama Emran dan putri calon suaminya ke acara pertunangan Putri Indonesia 2013, Whulandary Herman, di Malaysia beberapa hari lalu.

"Dulang girls with bride to be #engagement #mybhulan&nik," tulis Bella sambil merangkul putri Emran dan tersenyum, seperti yang dikutip oleh Kompas.com, Senin (4/9/2017).

Pada foto yang lain, Bella dan calon putrinya yang mengenakan pakaian warna senada duduk berdampingan.

Bella tersenyum ke arah kamera seraya memegang tangan anak Emran yang diletakkan di pahanya. Bella dan Emran duduk mengapit Whulandary dan tunangannya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Bella dan Emran akan melangsungkan pernikahan di Malaysia. Ini tercantum dalam Surat Keterangan Numpang Nikah atas nama Bella yang beredar di media sosial.

Soal kebenaran surat tersebut pun sudah dibenarkan oleh seorang staf kelurahan Cipedak, Jakarta Selatan, yang menolak disebutkan namanya melalui sambungan telepon, Rabu (16/8/2017).

"Iya benar," ujar petugas tersebut saat ditanya apakah benar Kelurahan Cipedak mengeluarkan Surat Pengantar Numpang Nikah atas nama Laudya Cynthia Bella.

Foto Surat Keterangan Numpang Nikah atas nama Laudya Cynthia Bella itu bernomor 26/AG.2/31.74.09.1006/071.562/2017 tertanggal 11 Agustus 2017.

Di situ tertulis bahwa berdasarkan pengantar dari (disensor) 113/SP/010/VII/2017, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 10-06-2017, menerangkan bahwa nama tersebut di atas akan mengurus Surat Numpang Nikah di Negara Malaysia, dengan calon suami bernama Engku Emran bin Engku Zainal Abidin.

Setelah itu, Surat Pengantar Numpang Nikah tersebut disahkan di kecamatan, lalu didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Baru kemudian diurus ke Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia.

http://entertainment.kompas.com/read/2017/09/04/111858510/laudya-cynthia-bella-pamer-kedekatan-dengan-putri-calon-suaminya

Barita ini dipublikasikan kompas.com dengan judul "Laudya Cynthia Bella Pamer Kedekatan dengan Putri Calon Suaminya"