Tampil Pakai Baju Perang Dayak, Olivia Raih Juara Smart Model Look, Ini Daftar Prestasinya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mengenakan busana adat khas Kalimantan, Dayak, Olivia Rahmi tampak cantik dan anggun di atas panggung dalam gelaran audisi Smart Model Look di Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) lantai 1 convention hall Minggu (3/9/2017) kemarin.

Ketepatan Oliv biasa disapa mengenakan busana gadis Dayak pun berbuah manis dia berhasil meraih gelar terbaik juara satu dalam event yang akan yang Grand finalnya akan berlangsung di Yogyakarta Oktober nanti.

“Senang Akhirnya bisa juara lagi ini sekaligus menambah tropi yang sudah banyak saya miliki,” kata dia.

Di ajang ini ada tiga tema yang diperlombakan yakni busana Hitam Putih, busana batik dan busana pesta. Oliv sendiri mengenakan baju Dayak dengan tema peperangan hasil rancangan perancang busana muda Banua, Egy Harisma Obob.

Puas menyambut gelar juara Oliv pun tidak langsung berleha-leha dia mempersiapkan diri untuk tampil di Grand final Oktober nanti. Sebab penilaian tidak hanya dibidang model saja tapi juga beberapa hal lainnya seperti deep interview introducing.

“Jadi saya masih perlu banyak belajar lagi dan menambah pengetahuan agar bisa maksimal nanti ketika tampil di final,” terang Oliv.

Di final rencananya para finalis yang hadir dari seluruh Indonesia akan dikarantina selama 3 sampai 4 hari. Oliv sendiri ke Jogjakarta rencananya akan didampingi keluarga beserta perancang busana Egy Obob.

“Saya saya juga minta doa restu kepada warga Banua agar bisa tampil maksimal di final nanti. Rencananya di partai Puncak nanti saya juga akan kembali menggunakan baju khas Dayak sama seperti audisi lalu,” jelasnya.

Sementara pelatih sekaligus perancang busana Oliv, Egy Obob menerangkan dia sengaja memilih busana adat Dayak perang karena sesuai dengan raut wajah Oliv dan bentuk tubuhnya.

Tidak hanya busana adat Dayak nya saja yang ditonjolkan tapi Egi juga memberikan aksesoris lain berupa ekor di bagian belakang busana ini sehingga Egy berharap pegeant dalam lomba ini bisa dapat dan menambah nilai dari juri.

“Alhamdulillah usaha saya berhasil sehingga menarik perhatian juri dan Oliv pun berhasil menjadi juara,” katanya.

Final di Yogyakarta Egi kembali akan menampilkan busana khas Kalimantan ini namun akan ada beberapa modifikasi yang dia lakukan agar lebih menarik perhatian juri lagi.

“saya masih mencari inspirasi apa yang akan ditambahkan dalam busani nanti semoga ini kembali bisa meraih yang terbaik untuk Olive dan warga Banua khususnya yang sudah mendoakan,” pungkas Egy.(*)

Profil:

Nama lengkap: Olivia Rahmi

Nama panggung/panggilan: oliv

TTL :banjarmasin 16 september 2000

TB: 165 cm

BB: 43 kg

Size baju: s/m

Size celana: 27/28

Size sepatu: 36,37

Nama ortu :halimah

Pendidikan:pelajar

Hobby: swimming, catwalk,and dance.

Prestasi :

The winner Smart model Look 2017 touch of batik goes to jogja

- Juara 2 pemilihan icon indonesia top model 2016

-Juara 1 busana batik nusantara blink model contest 2017 rinie falestine

- Juara 1 busana hitam putih blink model contest 2017 rinie falestine

-Juara 3 miss sophie bc eleonora

-Juara umum gaun malam wajah bintang indonesia 2017 qmall banjarbaru

-runner up 1 batik nusantara wajah bintang indonesia 2017 qmall banjarbaru

-Juara 3 busana casual hitam putih

-Juara 1 fashion show acara sekolah

-Juara 1 kat remaja putri banjarmasin next top model 2016 scarlet competition

-Juara 1 ftoshoot kat remaja putri

- Juara 2 pidato bahasa arab tingkat sekolah banjarmsin