Usai Kejuaraan Futsal Kelahiran 2000, Digelar Kompetisi U-16, Ini Tujuannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kota Banjarmasin tidak pernah sepi dari kejuaraan futsal kelompok umur

Sukses menggelar Kejuaraan Futsal Antar Klub Kelahiran 2000 yang dilaksanakan di Lapangan Futsal BBB Banjarmasin yang mana Gree FC sebagai juaranya, Kamis (31/8/2017) tidak membuat panitia pelaksananya puas.

Pemilik lapangan futsal BBB yang terletak di Jalan Kuin tersebut kembali menggelar pertandingan futsal bertajuk Kejuaraan Futsal KU-16 tahun yang mana pesertanya kelahiran 2001 ke atas.

Ali Watoni selaku ketua panitia pelaksana mengatakan, pertandingan tersebut dilaksanakan tiap akhir pekan Sabtu dan Minggu.

Dikatakan Dosen Poliban Unlam Banjarmasin tersebut jumlah peserta pada kejuaraan tersebut terbatas hanya 16 tim.

Dikatakab Ali Watoni sistem yang digunakan pada kejuaraan tersebut menggunakan sistem kompetisi penuh sistem poin dimana setiap grup di isi delapan tim.

Tim yang lolos yakni tim yang memiliki poin tertinggi juara dan runner up. Di babak kedua juara Grup A akan bertemu an runner up B begitu selanjutinya.

Ali Watoni mengatakan, tim juara akan mendapatkan hadiah selain tropi juga uang pembinaan jutaan rupiah untuk juara satu sampai dengan empat.

Ali Watoni mengatakan, kejuaraan tersebut dilaksanakan pihaknya ingin turut mengembangkan dan pembibitan muda potensi Kota Banjarmasin.

"Banjarmasin banyak memiliki talenta muda berbakat," kata Ali Watoni.(*)