Subhanallah! Laudya Cynthia Bella Unggah Foto-foto Pengajian Jelang Pernikahannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA -Aktris Laudya Cynthia Bella mengunggah foto-foto pengajian yang diselenggaralan keluarganya menjelang hari pernikahannya dengan pria asal Malaysia, Engku Emran.

Melalui akun media sosial Instagram-nya @laudyacynthiabella, Bella demikian ia disapa, mengunggah beberapa foto diri dan keluarga saat mereka menggelar pengajian pada Minggu (3/9/2017).

Dalam beberapa foto, Bella yang mengenakan busana berwarna biru keunguan itu tampak mengeluarkan air mata saat membaca ayat-ayat suci. Bella diapit kedua orangtuanya.

Bella sempat menuliskan sebuah keterangan dalam unggahan yang berjumlah lima foto tersebut.

"One step closer to happiness. Ini Part of the best moment in my life,proses yang begitu cepat. Saya percaya dengan 'takdir'," tulis Bella.

"Saya boleh berencana tapi Allah yang menentukan. Dan ini adalah perjalanan hidup saya yang Allah atur. Proses demi proses selalu saya syukuri dan nikmati. Terimakasih ya Allah," sambung dia.

Dalam keterangan yang ditulis oleh pemain film Surga Yang Tak Dirindukan itu tertulis tanda pagar #BAE. Beberapa pengikuti akun Bella pun mengartikan hastag itu sebagai inisial "Bella and Emran".

Sebelumnya diberitakan, Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran akan menikah di Malaysia. Surat Keterangan Numpang Nikah atas nama Laudya Cynthia Bella beredar di media sosial.

Seorang staf Kelurahan Cipedak, Jakarta Selatan, yang menolak namanya disebut, melalui sambungan telepon pada 16 Agustus 2017 membenarkan keabsahan surat keterangan itu.

