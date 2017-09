Steak Bonanza Harga Hemat Rasa Berkualitas, Dibakar di Depan Tamu

BANJARAMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tidak perlu mahal untuk merasakan lezatnya steak yang ditawarkan Hotel Mercure Banjarmasin di Sante Steak & Grill.

Mulai dari harga Rp50 ribu ++ Anda bisa menikmati sajian masakan barat di hotel internasional bintang 4 tersebut.

Rabiatul Adawiah, Assistant Director of Sales, menyampaikan, Steak Bonanza menghadirkan menu yang wajib dicoba, the winner steak yaitu Steak Jingkrak 300 gram per porsi yang disajikan dengan keju mozarela.

"Steak dibakar dengan fire gun dihadapan tamu. Sajiannya ditambah saus khusus racikan chef kami," ujar Rabiatul.

Menu ini banyak diminati tamu hotel dan pengunjung Sante, karena keunikan penyajian dan keaslian rasanya.

Selain Steak Jingkrak ada banyak pilihan lainnya di antaranya Steak Pasih , Steak Kuring , Steak Langkar dan Steak Siring.

Bagi masyarakat banua khususnya pencinta masakan barat ada tuga alasan kenapa harus mencicipi sajian ini yaitu karena lezat, hemat dan berkelas.

Anda yang ingin merasakan kenikmatannya, segera hubungi 0511-4228888.

Ciptakan kesan istimewa bersama pasangan, keluarga maupun rekan kerja Anda di Sante Steak & Grill.

Anda bisa memilih tempat duduk outdoor maupun indoor dengan suasana yang nyaman dan santai. (*)