All New Vixion R: Live in The Supremacy

Yamaha All New Vixion R

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) secara resmi telah meluncurkan Yamaha All New Vixion R.

Kehadiran All New V-ixion R ini, makin menarik minat dan antusias konsumen penggemar motor sport.

Tagline “Live In The Supremacy” semakin nyata dengan All New Vixion R yang memiliki teknologi dan fitur-fitur baru.

Lalu apa beda All New Vixion R dengan pendahulunya? Yang pasti terletak di spesifikasi mesin.



Variable Valve Actuation (VVA) di mesin All New Vixion R



Teknologi VVA menjaga tenaga dan torsi maksimum di setiap putaran mesin.

All New Vixion R menggendong mesin yang sama dengan yang digunakan oleh YZF-R15 terbaru. Yaitu mesin berkapasitas 155 cc, 6 percepatan, 4 Katup, yang dilengkapi Variable Valve Actuation (VVA) sehingga menjadikan torsi merata di setiap putaran mesin.

Teknologi VVA yang diklaim memberikan tenaga lebih besar, tapi tetap irit.

All New Vixion R menggunakan mesin 155 cc, 6 percepatan, serta 4 katup yang sama pada All New R15.

Karena engine base-nya menggunakan All New R15 dan menggunakan assist & slipper clutch, tentu saja power dan torsi Vixion R sama seperti R15. (*)



Fitur assist yang membuat kopling lebih ringan, dan Fitur Slipper Clutch membuat perpindahan gigi lebih halus dan akselerasi lebih cepat.

Spesifikasi Mesin

Tipe mesin: Liquid Cooled 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VVA

Susunan silinder: Single Cylinder

Diameter x langkah: 58 x 58.7 mm

Perbandingan kompresi: 11.6±0.4 : 1

Volume silinder: 155.1 cc

Daya maksimum: 14.2 kW / 10000 rpm

Torsi maksimum: 14.7 Nm / 8500 rpm

Sistem starter: Electric Starter

Sistem pelumasan: Wet Sump

Sistem bahan bakar: Fuel Injection

Tipe kopling: Wet Type Multi-Plate Clutch ; Assist & Slipper Clutch

Tipe transmisi: Manual

