Hingga Hari Ini Total Jemaah Wafat di Tanah Suci 268 Orang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Secara bertahap jemaah haji Indonesia mulai dipulangkan ke Tanah Air sejak 6 September kemarin.

Sejak mereka diberangkatkan ke Tanah Suci pada Agustus lalu hingga hari ini Kamis (7/9/2017) tercatat sudah 268 jemaah meninggal dunia.

Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat dua jemaah wafat di Jeddah, 149 jemaah wafat di Makkah, 36 jemaah wafat di Madinah, 17 jemaah wafat di Arafah, dan 64 jemaah wafat di Mina. Sebanyak 11 orang dari jumlah yang wafat adalah jemaah haji khusus.

Berikut ini daftar nama 268 jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi:

Di Jeddah:

1. Suwanah binti Hajemin Maridin (JKG 40), wafat 17 Agustus 2017 di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) Ariport Jedah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 60 tahun

2. Muslimah binti H Ismail Yusuf (BTJ 10), wafat 25 Agustus 2017 di Pesawat karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 60 tahun

Di Arafah:

1. Mangaraja Sialambue bin J Nasution (MES 05), wafat 31 Agustus 2017 di RSAS Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 69 tahun.

2. Arsyad bin Mastur Abdullah (BTH 04), wafat 31 Agustus 2017 di RSAS Arafah karena gangguan saluran pernafasan pada usia 68 tahun.

3. Wahidah binti Atung Sidik (BDJ 08), wafat 31 Agustus 2017 di Pemondokan Arafah karena circulatory diseases pada usia 77 tahun.

4. Nurmawaty binti Syahbudin (PDG 08), wafat 31 Agustus 2017 di Pemondokan Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 61 tahun.

5. Widodo bin Musa Wikarta (SOC 42), wafat 31 Agustus 2017 di Pemondokan Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 65 tahun.

6. Enoh bin Enan Madjasri (JKS 62), wafat 31 Agustus 2017 di Pemondokan Arafah karena gangguan saluran pernafasan pada usia 87 tahun.

7. Mudrika binti Awi Tugur (JKS 09), wafat 31 Agustus 2017 di KKHI Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 59 tahun.

8. Arfah binti Tanra Pewai (BPN 08), wafat 31 Agustus 2017 di KKHI Arafah karena circulatory diseases pada usia 40 tahun.

9. Said Muh. Yusuf bin said Abdullah (MES 13), wafat 31 Agustus 2017 di Pemondokan Arafah karena circulatory diseases pada usia 65 tahun.

10. Raflis bin Rustam Yusup (PDG 10), wafat 31 Agustus 2017 di pemondokan Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 56 tahun.

11. Fatimah Zohra binti Muhammad Amin (BTJ 06), wafat 31 Agustus 2017 di KKHI Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 48 tahun.

12. Sarmi binti Karto Dikromo (PIHK), wafat 31 Agustus 2017 di pemondokan Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 69 tahun.

13. Rahma binti Ahmat Nudin Siregar (MES 16), wafat 30 Agustus 2017 di Pemondokan Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 66 tahun.

14. Baenuri bin Daman Rusdi (JKS 28), wafat 30 Agustus 2017 di perjalanan Arafah karena gangguan saluran pernafasan pada usia 75 tahun.

15. Siti Rokayah binti Soleh Kasan Harun (SUB 06), wafat 30 Agustus 2017 di Pemondokan Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 64 tahun.

16. Caya bin Sambyah Soyat (SOC 53), wafat 30 Agustus 2017 di KKHI Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 65 tahun.

17. Halimah binti Tengku Mahmud Zen (BTJ 09), wafat 30 Agustus 2017 di Pemondokan Arafah karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 72 tahun.

Di Mina:

1. Muhammad Zaini bin Antar (BDJ 17), wafat 4 September 2017 di pemondokan Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 62 tahun.

2. Abastony bin M Azis Soleh (PLM 09), wafat 3 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan saluran pernafasan pada usia 67 tahun.

3. Timah binti Misnawar (SUB 37), wafat 3 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 63 tahun.

4. Romaidah binti Mujakno Mukasan (SUB 37), wafat 3 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan jantung dan pembuluh darah pada usia 56 tahun.

5. Siti Chodidjah binti Chambali (SUB 71), wafat 3 September 2017 di RSAS Mina karena gangguan saluran pernafasan pada usia 60 tahun.