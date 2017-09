Indonesia Vs Filipina, Doa Ini yang Dipanjatkan Kiper Muda Barito Sebelum Laga Piala AFF U-18

BANJARMASINPOST.CO.ID - Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Filipina pada laga kedua penyisihan Grup B Piala AFF U-18. Duel akan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar pada Kamis (7/9/2017) malam WIB.

Laga kedua bagi pasukan Indra Sjafri, setelah menang 2-1 atas tuan rumah Myanmar pada pertandingan perdana.

Penjaga gawang muda Barito Putera, M Riyandi yang juga bakal membela timnas U-19 kali ini mengucapkan doa sebelum pertandingan.

Doa yang juga terucap ketika ia melakukan laga bersam atimnas melawan Myanmar.

Yakni 'Bismillah'. Asma Allah ini yang kerap dituliskan M Riyandi, seperti yang terlihat di akun instagram.

"Bismillah.. Mudahkan dan lancarkan Ya ALLAH", tulisnya sebelum pertandingan kontra Myanmar.

"Bismillah.. Ready for the next game", tulisnya kembali jelang laga malam ini, melawan timnas Filipina.

berbagai komentar dukungan terlihat memenuhi kolom komentar akun instagram Riyandi.

ayutyasr_, "Dijagain gawangnya. Jadi tangan malaikat kaya satria tama ya yan".