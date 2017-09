Minuman Segar Share Tea Ada di Q Mall

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tenant yang satu ini tidak pernah sepi pengunjung. Share Tea, menyediakan berbagai minuman segar untuk pengunjung Q Mall Banjarbaru.

Leader Store Share Tea Q Mall, Andre mengatakan, tenantnya menjual berbagai produk minuman. Lokasinya yang strategis, cocok untuk bersantai, atau sembari menunggu anggota keluarga yang berbelanja di Hypermart.

"Varian minuman kami cukup banyak, mampu menghilangkan dahaga. Harganya pun terjangkau," katanya.

Disebutkannya produk Share Tea seperti green tea with Yakult, mango with Yakult, kiwi fruit with Yakult, nagoya pearl milk, coco with rock salt and cheese, classic pearl milk tea, QQ happy family pearl milk tea.

Juga ada handmade taro fresh milk, mango smoothie with ice cream, strawberry smoothie with Lychee De Coco, Taro smoothie with pudding, strawberry smoothie with Lychee De Coco, mango smoothie with ice cream, handmade Taro fresh milk.

"Juga ada varian rasa lainnya," pungkasnya.