Beli Kue Korean dan Japanese Dapat Diskon 10 Persen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Three Lights Cafe & Resto memang terkenal dengan cakes yang enak, begitu pula makanannya juga enak, dengan porsi yang banyak dan lebih murah dari cafe-cafe sekelas.

Berlokasi di Jalan Banjar Indah, Banjarmasin, tempat bersantap yang santai ini memang jago mengolah beragam kue dan aneka masakan.

Salah satu kue yang banyak disuka yaitu Korean choux. Kue ini hadir dengan rasa krim yang super ringan dan jauh lebih enak. Tidak bikin eneg (sebah).

Ada tujuh varian rasa yang ditawarkan, Vanilla Special Three Lights, Ka-Mu Kopyor, Gyoen Matcha, Dulcey Caramelia, Royal Latte, Durian-Durian dan Chocolate Fudge.

Menurut Merry, pengelola Three Lights, harganya, porsinya dan rasanya boleh diadu dengan sus-sus ternama. Dijamin ketagihan.

Adalagi kue enak yaitu Japanese cotton cheese cake. Kue yang satu ini kombinasinya terdiri mix banana, coklat, oreo, green tea.

Rasa dan teksturnya beda dengan cotton cake yang lain. Juga tidak seperti chiffon. Lembutnya beda dan jauh lebih lembut dari chiffon.

Varian Japanese Cotton Cheese cake, ada original cheese, yang menurut para konsumen lebih berasa kejunya, lebih enak, size-nya pas, bikin puas, manisnya pas tidak eneg dan lebih murah.

Kabar baiknya, sekarang setiap pembelian Korean choux dan atau Japanese cheese cake slice maupun whole, dapat potongan harga 10 persen untuk dine in di tempat, all food and drinks.

"Promo ini kami persembahkan khusus bulan ini. Silakan nikmati kelezatannya dan dapatkan potongan harganya," seloroh Merry.

Adalagi promo yang sayang dilewatkan. Apa itu? Setiap akhir pekan Anda bisa beli roti manis dengan sangat hemat.

Ya, setiap Sabtu dan Minggu ada harga spesial untuk roti manis tersebut. Berapa harganya? Cuma Rp7 ribu per potong roti.

"Dua hari itu mulai pagi hingga malam harga roti manis hanya Rp7 ribu dengan berbagai varian rasa dan bentuk yang cantik," tandas Merry.

Anda ingin merasakan kelezatannya? Hubungi whatsapp Three Lights di 0853-4843-8866. (*)