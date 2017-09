Hari Ini 17 Keloter Diberangkatkan dari Jeddah, Lihat Daftarnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemberangkatan jemaah haji dari Makkah ke Jeddah sudah memasuki hari ketiga.

Sebanyak 25 kelompok terbang (keloter) sudah diberangkatkan dari hotel jemaah di Makkah menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dalam dua hari terakhir.

Mereka selanjutnya secara bertahap akan diterbangkan menuju Indonesia.

Kasi Layanan Pemulangan Daker Makkah Edayanti Dasril menjelaskan, memasuki hari ketiga pemulangan, ada 17 keloter yang akan kembali diberangkatkan sepanjang Jumat (08/09), dari dini hari hingga tengah malam.

“17 keloter akan diberangkatkan dari Makkah menuju Jeddah, Jumat besok, sejak pukul 00.00 sampai 18.00 waktu Arab Saudi,” terang Edayanti Dasril (Eda) di Makkah, Kamis (07/09).

“Sebanyak 15 keloter akan terbang ke Tanah Air pada 8 September, 2 kloter lainnya terbang pada 9 September mulai dinihari,” sambungnya.

Adapun data 17 Keloter tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keloter 1 Embarkasi Batam (BTH 01), berangkat ke Jeddah pukul 00.00 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 10.00 WAS

2. Keloter 3 Embarkasi Makassar (UPG 03), berangkat ke Jeddah pukul 01.00 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 11.00 WAS

3. Keloter 3 Embarkasi Medan (MES 03), berangkat ke Jeddah pukul 02.00 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 12.00 WAS

4. Keloter 8 Embarkasi Solo (SOC 08), berangkat ke Jeddah pukul 03.30 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 13.30 WAS

5. Keloter 5 Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS 05), berangkat ke Jeddah pukul 03.45 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 13.45 WAS

6. Keloter 5 Embarkasi Surabaya (SUB 05), berangkat ke Jeddah pukul 04.50 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 14.50 WAS

7. Keloter 6 Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS 06), berangkat ke Jeddah pukul 05.00 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 15.00 WAS

8. Keloter 6 Embarkasi Surabaya (SUB 06), berangkat ke Jeddah pukul 06.50 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 16.50 WAS

9. Keloter 7 Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS 07), berangkat ke Jeddah pukul 07.00 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 17.00 WAS

10. Keloter 4 Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG 04), berangkat ke Jeddah pukul 07.10 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 17.10 WAS

11. Keloter 7 Embarkasi Surabaya (SUB 07), berangkat ke Jeddah pukul 08.50 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 18.50 WAS

12. Keloter 8 Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS 08), berangkat ke Jeddah pukul 09.00 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 19.00 WAS

13. Keloter 8 Embarkasi Surabaya (SUB 08), berangkat ke Jeddah pukul 09.50 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 19.50 WAS

14. Keloter 1 Embarkasi Banjarmasin (BDJ 01), berangkat ke Jeddah pukul 10.20 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 20.20 WAS

15. Keloter 5 Embarkasi akarta – Pondok Gede (JKG 05), berangkat ke Jeddah pukul 12.50 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 22.50 WAS

16. Keloter 2 Embarkasi Balikpapan (BPN 02), berangkat ke Jeddah pukul 14.20 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 00.20 WAS, tanggal 9 September 2017

17. Keloter 9 Embarkasi Solo (SOC 09), berangkat ke Jeddah pukul 18.00 waktu Arab Saudi (WAS), terbang ke Tanah Air pukul 04.00 WAS, tanggal 9 September 2017.

“Selanjutnya, akan ada 20 Keloter yang kembali didorong dari Makkah ke Jeddah pada 9 September 2017,” jelasnya. (Kemenag)