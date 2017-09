Ini Beberapa Perbedaan All New Vixion R dengan All New Vixion

Yamaha All New Vixion R

BANJARMASINPOST.CO.ID - Diluncurkan bersamaan saat digelarnya Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 27 Apil-7 Mei 2017, meski mirip ternyata ada beberapa perbedaan antara sosok All New Vixion dan All New Vixion R.

Selain dikapasitas dan vitur mesin, ada beberapa perbedaan yang bisa dilihat secara kasat mata.

Untuk panjang bodi, All New Vixion memiliki panjang 1.955 mm sedangkan All New Vixion R lebih pendek 5 mm yakni 1.950 mm. Sedang untuk lebar, keduanya sama-sama memiliki lebar yakni 720 mm.

Perbedaan lain, terletak pada sumbu roda. All New Vixion bersumbu roda 1.295 mm, sedangkan All New Vixion R sepanjang 1.320 mm.

Kapasitas tangki minyak pun berbeda. All New Vixion memiliki kapasitas 12 liter, sedangkan All New Vixion R hanya mampu menyimpan cuma 11 liter bensin.

Bentuk knalpot All New Vixion R lebih pendek guna memberikan kesan sporty dibandingkan All New Vixion.

Perbedaan mencolok lainnya ada pada swingarm. Pada All New Yamaha Vixion masih menggunakan swingarm kotak material besi, sedangkan All New Vixion R lebih value lantaran ia dikasih swingarm Banana bermaterial aluminium seperti milik Yamaha R15 dan Yamaha Xabre.

Perbedaan mencolok juga terlihat pada penutup mesin bagian bawah (under cowl). Untuk All New Vixion tampak masih seperti generasi sebelumnya, yaitu berbentuk rada lancip pada bagian depannya dikasih lobang kisi kisi kecil guna mengalirkan udara kemesin

Sedangkan penutup mesin All New Vixion R dibuat lebih cembung dan dibagian kisi kisi lebih besar. (*)

Lihat Videonya di bawah ini.