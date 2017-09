Kiper Filipina Ini Meski Dikeluarkan Wasit, Tetap Disemangati Publik Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ketika Feby Eka Putra mencoba menambah skor untuk Indonesia, kper Filipina Quincy Kammeraad coba menghalanginya dengan cara menarik kaki kanan pemain bernomor punggung 14 itu di saat menit-menit terakhir

Dan, drama itu terjadilah, wasit yang melihat insiden itu langsung mengeluarkan kartu merah terhadap Quincy Kammeraad.

Tak kuat menahan kesedihan, kiper Filipina menangis sambil berjalan keluar dari lapangan.

Pasca-pertandingan, warganet Indonesia beramai-ramai menyerbu Instagram Kammeraad untuk memberikan dukungan.

Kolom komentar sang kiper dipenuhi tagar #respectfromindonesia atau respek dari Indonesia dan ucapan-ucapan seperti Keep Strong dan Never Give up.

Semuanya memberi semangat agat Kammeraad tetap kuat dan tidak menyerah.

Uniknya, justru warganet Indonesia yang banyak memberikan dukungan kepada Quincy Kammeraad, bukan netizen Filipina.

Berikut komentar-komentar netizen di Instagram Kammeraad yang berhasil dikumpulkan BolaSport.com dan SuperBall.id:

@youngsecondcasuals "Keep strong mas bro semangat terus #supporterindonesia"

@nurulkh0 "Keep strong and fighting #respectfromindonesia"