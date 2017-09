Rayakan Ulang Tahun Nuansa Kafe dan Pesta Kebun dengan Budget 'Bersahabat'

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ulang tahun merupakan momen spesial bagi seseorang.

Bertepatan hari lahir itu tentunya ada keinginan untuk melewatinya dengan sesuatu perayaan yang tak terlupakan.

Bahkan tidak jarang orang memilih tempat khusus agar lebih berkesan.

Tidak sekadar ulang tahun untuk diri sendiri.

Bisa jadi perayaan spesial itu untuk orang-orang terkasih, bisa pacar, pasangan suami atau istri, anak, orangtua, saudara, sahabat.

Nah, bagi Anda yang memikirkan atau berencana menggelar perayaan ulang tahun yang beda, tak ada salahnya menjadikan hotel yang satu ini sebagai rekomendasi.

Ya, EFA Hotel Banjarmasin yang berlokasi di. Jl. A Yani Km 6, menyediakan paket khusus untuk ulang tahun.

Menurut staf EFA Hotel, Ilham, konsumen bisa menggelar pesta dengan konsep kafe dan kebun.

Paket spesial ini, jelas Ilham, ditawarkan Rp 100 ribu per paket per orang minimal 50 orang.

"Paket itu include room venue (out dan in door)m buffet launch or dinner, cake and ballons, standart sound system, standart keybord + player," papar Ilham.

"Anda sudah bisa menikmati pelayanan dari kami dengan memilih acara ulang tahun di siang hari atau di malam hari, dengan suasana kafe dan garden party," lanjut dia.

Kenyamanan lainnya, tambah Ilham, tetap diutamakan bagi konsumen seperti lahan parkir yang luas, Wifi, dan fasilitas lainnya.

"Pastikan untuk menghubungi sales marketing kami. Informasi : (0511) 3252 118 / 3252 147. Atau ILHAM 0813 4843 7739," pungkasnya.