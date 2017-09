Kedekatan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Sepak Bola Internasional

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari ini, Sabtu (9/9/2017), Presiden Indonesia yang keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, berulang tahun ke-68.

Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden yang memimpin pemerintahan Indonesia dalam dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014.

Presiden yang sering dipanggil SBY ini cukup dekat dengan sepak bola internasional selama menjabat sebagai kepala negara.

Berikut BolaSport.com rangkum, 3 kedekatan Presiden SBY dengan elemen sepak bola internasional.

Zinedine Zidane (REALMADRID.com)

Pada tahun 2007, Zinedine Zidane datang ke Indonesia sebagai duta Danone untuk program anak-anak.

Pelatih Real Madrid ini menyambangi pemenang liga sepak bola Danone Nation Cup dan disambut oleh presiden di Istana Negara.

Zidane datang menggunakan baju batik dan celana jins dan disambut di Gazebo Tengah Istana Kepresidenan.

Dalam pertemuan tersebut, SBY juga mendapatkan kaus sang kapten timnas Prancis di piala dunia 2006 itu.

Pada kunjungan negara di tahun 2012 ke Inggris, SBY mendapatkan dua gelar dari tanah Britania.

Gelar pertama adalah gelar ksatria "Knight Grand Cross of the Order of the Bath' dari Ratu Elizabeth II.