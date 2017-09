Keren! Desainer Muslimah Menantu dari Mantan Gubernur Kalsel Pukau New York Fashion Week

Desainer Vivi Zubedi berjalan di runway di gelaran Indonesian Diversity fashion show dalam New York Fashion Week di The Gallery at The Dream Downtown Hotel, 7 September 2017. (via KOMPAS.com)

Para desainer dan model berjalan di runway selama gelaran Indonesian Diversity fashion show dalam New York Fashion Week di The Gallery at The Dream Downtown Hotel, 7 September 2017. (Brian Ach/Getty Images for Indonesian Diversity/AFP)

BANJARMAINPOST.CO.ID, NEW YORK - Hijab dan abaya karya dua desainer Indonesia mencuri perhatian di New York Fashion Week 2017. Lewat desain penuh warna khas Indonesia, mereka ingin menampilkan fashion yang mendobrak stigma tentang muslimah.

Dian Pelangi dan Vivi Zubedi, dua desainer asal Indonesia ikut meramaikan catwalk New York Fashion Week 2017 (NYFW) dengan menampilkan koleksi busana dalam kategori "modest fashion".

Para model memakai busana Vivi Zubedi SS18 dalam acara Indonesian Diversity fashion show dalam New York Fashion Week di The Gallery at The Dream Downtown Hotel, 7 September 2017. (Roy Rochlin/Getty Images for Indonesian Diversity/AFP) ()

Lewat tampilan hijab dan abaya yang menonjolkan warna-warna khas kain Nusantara, kedua desainer ini ingin mematahkan praduga tentang tampilan muslimah.

"Kami tidak terbelenggu dan ingin memperlihatkan ke dunia bahwa kami tetap cantik dan bergaya dengan menggunakan hijab," ungkap Dian Pelangi pada hari pembukaan fashion week, Kamis (7/9/2017).

Para model berjalan di catwalk memakai busana Vivi Zubedi SS18 dalam gelaran Indonesian Diversity fashion show di ajang New York Fashion Week, di The Gallery at The Dream Downtown Hotel, 7 September 2017. (Roy Rochlin/Getty Images for Indonesian Diversity/AFP) ()

Busana rancangannya bermotif dasar batik dengan desain rok lebar dan jaket longgar yang kaya dengan brokat.

Vivi Zubedi, yang juga menantu dari mantan Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin, yang memulai tampilan perdananya di NYFW, membawa satu pesan khusus untuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Para model berjalan di catwalk memakai koleksi busana Dian Pelangi SS18 dalam gelaran Indonesian Diversity fashion show dalam New York Fashion Week di The Gallery at The Dream Downtown Hotel, 7 September 2017. (Roy Rochlin/Getty Images for Indonesian Diversity/AFP)

"Bapak Presiden, saya sangat mencintai negaramu dan pendudukmu, dan kami tidak akan melakukan apapun untukmu. Kita semua sama, ini tentang kemanusiaan," ujar desainer yang menyematkan tulisan "Mekkah, Madinah, Janah" tersebut ke busananya.

"Hijab itu indah, kita itu tetap manusia apapun agama kita," kata Vivi Zubedi yang merupakan istri dari Aditya Mufti Ariffin lebih lanjut kepada AFP.

Mereka hanya dua dari lima desainer Indonesia yang meramaikan panggung bertajuk "Indonesian Diversity".

Seorang model berjalan di runway memakai busana Vivi Zubedi SS18 dan handbag Doris Dorothea dalam gelaran Indonesian Diversity fashion show dalam New York Fashion Week di The Gallery at The Dream Downtown Hotel, 7 September 2017. (via KOMPAS.com) (Brian Ach/Getty Images for Indonesian Diversity/AFP)

Desainer lainnya adalah Doris Dorothea, Catherine Njoo dan Barli Asmara. NYFW tahun ini memiliki pesan politis yang menolak gaya pemerintahan Trump.

Slogan tentang keragaman gencar disuarakan selama pagelaran berlangsung, lewat tampilan warna dan ukuran yang tidak mainstream. Indonesia, tampaknya menjadi negara yang pas untuk memperlihatkan makna keragamaan yang dicari di panggung NYFW kali ini. (KOMPAS.com)