Mau Lihat Cara Dua Putra SBY Ucapkan Ulang Tahun untuk Ayahnya, Siapa yang Duluan?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di hari ulang tahunnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak hanya mendapatkan ucapan romantis dari sang istri, Ani Yudhoyono.

Mantan Presiden RI itu juga mendapat ucapan dari kedua putranya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono.

Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab dengan panggilan AHY memposting ucapan selamat ulang tahun untuk ayahnya sekitar 8 jam lalu.

AHY mengirim sebuah foto SBY sedang berjalan diiringi dirinya.

"Darimu aku belajar untuk mensyukuri setiap nikmat dan karunia Tuhan... Darimu aku belajar untuk bekerja keras dan berjuang sepenuh hati dalam menggapai angan-angan... Darimu aku belajar untuk berani menghadapi ujian, cobaan dan kegagalan... Dan darimu pula aku belajar untuk bisa tegar, bangkit, dan terus melangkah ke depan... Itu semua membuat aku semakin memahami makna sejati kehidupan... Selamat ulang tahun ke-68 Pepo SBY tercinta... Terima kasih untuk segalanya... Semoga engkau panjang umur, sehat dan bahagia..," tulis Agus dalam keterangan di foto itu.

Lalu bagaimana dengan Edhi Baskoro Yudhoyono atau biasa disapa Ibas?

Ibas juga memposting ucapan ulang tahun untuk sang ayah.

Ucapan itu diposting di akun instagramnya sekitar 6 jam yang lalu.

Kebetulan Ibas adalah pengurus Partai Demokrat, dan kebetulan juga di hari ulang tahun SBY bertepatan ulang tahun Partai Demokrat, maka Ibas menyatukan ucapan ulang tahun untuk ayahnya itu dengan ucapan ulang tahun Partai Demokrat.

Begini Ibas menulis:

"No matter how hard I try, No matter how hard I do, I would never be able to thank far enough for all your love and care you filled my life with. You are my father, you are my hero, you are my icon. I wish you a very Happy Birthday!" --- Dirgahayu Partai Demokrat. Semoga Partai Demokrat terus kompak, bersatu, berbenah, menguatkan jati diri & bekerja keras untuk mengawal Aspirasi Rakyat, Demokrasi, Ekonomi, Pembangunan & Kesejahteraan Bangsa Indonesia lebih maju, aman, adil, makmur dan dihargai dunia. Demokrat Jaya! #BantuRakyat #KawalPemerintah #UntukRakyatDemokratPeduliBeriSolusi #PartaiDemokrat #FPDRI"

Apapun bentuk dan cara kedua anak lelaki kebanggan SBY ini, pastinya itu adalah bentuk cinta kasih dan sayang mereka untuk sang ayah.

Selamat ulang tahun Pak SBY, semoga panjang umur. (*)