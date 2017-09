Tinggalkan One Direction, Zayn Malik Tambah Berkibar dan Jadi Pria Termodis 2017

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah meninggalkan One Direction, karier Zayn Malik semakin bersinar. Setelah kesuksesan album pertamanya Minf of Mine, prestasinya bertambah setelah ia dinobatkan sebagai pria paling modis di Inggris dari GQ Men of The Year Award.

Malik dianggap sebagai lelaki termodis berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan sejak akhir 2016. Penampilan pria berusia 24 tahun ini disejajarkan dengan puluhan kandidat, seperti Jared Letto, David Beckham, hingga Ryan Gosling.

Wajah tampan Malik pun menghiasi sampul depan majalah GQ. Ia tampil mengenakan setelan jas putih keluaran rumah mode Hugo Boss yang menjadi sponsor penobatan tersebut. Rambut Malik dipotong tipis dan bercat pirang.

Malik yang kini berpacaran dengan Gigi Hadid, model yang menjadi duta beberapa merek besar, seperti Guess, Tommy Hilfiger, Versace, dan Tom Ford, juga memiliki penampilan yang tak kalah gaya dengan sang kekasih.

Secara jujur, Malik mengaku terinspirasi oleh penampilan Hadid. "Saya sering pinjam dari lemari Gigi. Kaos, kemeja, semua. Saya memang tidak memakainya di publik, tapi di dalam rumah. Saya tidak peduli, yang penting terlihat keren," katanya tertawa.

Malik juga tak malu mengaku sering meminjam sunglassess sang pacar. "Dia tidak terlalu senang, tapi sudah banyak kacamata saya yang hilang," ujarnya seperti dikutip majalah GQ.

Alasan utama Malik dianggap layak mendapat predikat pria termodis adalah karena ia tak pernah takut bereksperimen dengan gayanya. Semua hal yang ia coba, mulai dari gaya street wear, sampai memakai lengan robot metalik di acara Met Gala, semua tampak enak dipandang.

Malik juga terlihat nyaman menampilkan diri apa adanya.

"Ayah saya selalu berkata agar saya memakai pakaian yang enak dan nyaman, tanpa peduli mereknya. Itu masih saya pegang sampai sekarang. Saya memakai semua yang terlihat bagus, tidak peduli merek atau harganya," ujarnya.

Tapi, bukan berarti ia tidak memakai baju rancangan desainer. Ia pun hobi berburu barang-barang vintage berkualitas dari rumah mode.

Ketika ditanya gaya siapa yang ia ingin tiru, dengan tegas Malik menjawab: Tupac Shakur. "Ia punya gaya yang keren dengan Versace-nya, jumper dan jeans yang sangat luar biasa," katanya.

Berita ini sudah dipublikasikan kompas.com dengan judul "Zayn Malik Dinobatkan Jadi Pria Termodis 2017"