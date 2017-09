Yuk, Nikmati Laga Siaran Langsung Sepak Bola Pekan Ini Hingga 12 September

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah jeda dua pekan lantaran ada pertandingan internasional, maka akhir pekan ini hingga Selasa (12/9/2017), para pecinta sepak bola dunia kembali mendapat suguhan siaran langsung sejumlah kompetisi top dunia.

Liga Inggris kembali bergulir. Bigmatch langsung tersaji di Anfield ketika Liverpool menjamu Manchester City pada Sabtu, 9 September 2017.

Dari Spanyol, ada duel sesama tim kota Catalan. Barcelona akan menjamu rival sekotanya, Espanyol, dalam duel pada Sabtu waktu setempat atau Minggu dini hari WIB. Derbi Catalan ini disiarkan secara langsung oleh televisi lokal, SCTV, pada pukul 01.45 WIB.

Berikut jadwal siaran langsung sepak bola akhir pekan ini, 9-12 September 2017:

Sabtu, 9 September 2017

Liga 1

Persib Bandung vs Semen Padang, TV One pukul 18.30 WIB

Premier League

Liverpool vs Manchester City, BeIn Sport 1 pukul 18.30 WIB

Leicester City vs Chelsea, BeIn Sport 1 pukul 21.00 WIB

Arsenal vs Bournemouth, BeIn Sport 2 pukul 21.00 WIB

Everton vs Tottenham Hotspur, BeIn Sport 3 pukul 21.00 WIB

Stoke City vs Manchester United, RCTI/BeIn Sport 1 pukul 23.30 WIB

La Liga

Sevilla vs Eibar, BeIn Sport 2 pukul 23.30 WIB

Bundesliga

Mainz vs Bayer Leverkusen, Fox Sports 2 pukul 20.30 WIB

Freiburg vs Borussia Dortmund, Fox Sports 3 pukul 20.30 WIB

Hoffenheim vs Bayern Muenchen, Fox Sports 3 pukul 23.30 WIB

Minggu, 10 September 2017