Laudya Cynthia Bella Makin Nakal! Peluk Engku Emran dari Belakang, Berikutnya Terserah Mereka

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru-baru ini lewat akun Instagramya, sahabat sekaligus fashion stylist Laudya Cynthia Bella, Alvasus mengunggah foto prewed Bella dan Engku Emran.

Salah satunya adalah foto mesra keduanya saat menghabiskan momen bersama di kampung halaman ayah Bella di Padang.

Di foto itu, Bella tampak memeluk mesra Emran dari belakang.

Menghabiskan waktu bersama dengan orang tersayang membuat Bella benar-benar bahagia.

Hal tersebut terlihat dari senyum lebar yang menghiasi wajahnya.

"Sometimes, two broken hearts find each other and they heal each other.

They protect each other, nothing can set them apart and they love each other for the rest of their lives. " #BAE

Laudya Cynthia Bella & Engku Emran

Photographed by @mikaelaldo

Outfit @biasagroupofficial

Makeup @andychunmakeup

Hijab do @ayyih

Styled by Alva Susilo #alvastyle #LaudyaCynthiaBella."

Namun momen kemesraan Bella dan Emran yang diunggah Alvasus itu justru membuat netter salah fokus.