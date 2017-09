Meleleh! Ucapan Selamat dari Mantan Istri Emran untuk Perkawinan Bella Ini Bikin Netizen Terharu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pesta perkawinan artis Indonesia, Laudya Cynthia Bella, dengan pengusaha muda asal Malaysia, Engku Berakhir, berjalan lancar tiga hari yang lalu.

Sulit dituliskan dengan kata-kata untuk mengungkapkan kebahagiaan yang dirasakan Bella dan Emran.

Namun, yang membahagiakan perkawinan keduanya mendapat restu dari keluarga terdekat kedua belah pihak.

Terutama Aleesya, putri tunggal Emran dari istri pertamanya, Eera Fazera.

Lebih membahagiakan dan melegakan lagi, ternyata hubungan Bella dan mantan istri Emran cukup baik.

Kedua wanita cantik ini berbagi kebahagian tak cuma bagi Emran, tapi bagi Aleesya.

Yang luar biasa, Erra Fazira memberikan ucapan yang begitu menyentuh dan membuat netizen terharu.

Ucapan itu diposting tiga hari yang lalu di akun instagramnya @eerafazira disertai fotonya bersama Bella mengapit Aleesya.

"Alhamdulillahhhh.. Tahniah!! Buat ayah kepada Aleesya @iamkumbre dan @laudyacynthiabella diatas penyatuan cinta kalian.. moga berbahagia dan berkekalan hingga ke jannah. Penyatuan ini juga moga dapat mengeratkan lagi ukhwah antara Malaysia dan Indonesia.. Kita bersaudara dalam kejauhan.. kita saling mendoakan dan pupuk kasih sayang. Moga harmoni dan damai bersama. Amin. .

.

Anakanda ku, kini bertambah ahli keluarga Aleesya, maka bertambahlah hendaknya kasih sayang dan perhatian buat mu sayang.. Moga menjadi anak yg solehah dan punya jati diri yang disenangi dan dsayangi sentiasa. Mom will always support and pray for your happiness dunia dan akhirat. Love you so much my love!!! .

.

Kepada pasangan mempelai ee dan bella.. moga kalian segera dikurniakan cahaya mata yg soleh dan solehah lagi comel! Pasti anakanda Aleesya tak sabar menanti adik.. Kalian sentiasa dalam doaku.. CONGRATULATIONS AGAIN!! Muahhhhh."

Begitu bunyi tulisan ucapan selamat yang dituangkan Eera Fazira.