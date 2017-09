Berikut Hasil Tes Tertulis PDTI Kalsel, yang Lulus Wajib Tes Wawancara

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Selatan mengumumkan hasil seleksi tertulis penerimaan tenaga pendamping profesional (TPP) P3MD Kalsel 2017.



Bagi pelamar yang lulus tes tertulis, berhak mengikuti tes wawancara. Namun, bagi yang tidak tercantum namanya di pengumuman kelulusan tes tertulis, maka dinyatakan gugur.

Tes wawancara dilaksanakan 13 September 2017 sampa idengan 15 September 2017 di Novotel Banjarbaru, Jalan A Yani Km 27 No 1A, Kelurahan Landasan Ulin, Banjarbaru.

Adapun tes wawancar dimulai pukul 09.00 Wita, namun sebelumnya dilakukan registrasi pukul 08.00 Wita-09.00 Wita.

Seluruh peserta tes wawancar wajib menunjukkan nomorregistrasi pelamar, KTP, Ijazah, dokumen pendukung CV. (*)

PDTI KALSEL



NO NO_REGISTRASI NAMA Provinsi

1 76208968 ANITA KALSEL

2 30539853 RONDIAH KALSEL

3 57851915 IRA DAMAYANTHI KALSEL

4 52680025 TAUFIK KALSEL

5 35485712 KHAIRUNNISA KALSEL

6 30501889 KHAIDIR KALSEL

7 69647151 RIZQAN LAZUARDI KALSEL

8 49176836 EKO HADIWIBOWO KALSEL

9 52886348 EKO KURNIAWAN KALSEL

10 50862585 REZA FERDIAN KALSEL

11 21427692 SYAIFURRAHMAN KALSEL

12 18374654 INDAH PURNAMA SARI KALSEL

13 06693524 MAGDALENA NISFI SYAKURA KALSEL

14 90201276 MUHARRAM RIJALI IHSAN KALSEL

15 67388259 YUDHA KARNABIE KALSEL

16 22974350 RACHMATULLAH KALSEL

17 05375014 JAUHAR LATIFAH KALSEL

18 02393404 RIZA FAHRURROZI KALSEL

19 01937903 MUHAMMAD HIDAYAT KALSEL

20 81131862 CATUR HANDAYANI KALSEL

21 73752895 PAHMIANI KALSEL

22 62056298 MUHAMMAD ALFIAN NOOR KALSEL

23 61832179 JOKO NUGROHO KALSEL

24 46719163 YONI WASONO KALSEL

25 55362619 MUHAMMAD IRHAMNA KALSEL

26 41434450 FAKHLIANA KALSEL

27 29978470 HERMAN TRISNO KALSEL

28 05329750 MUHAMMAD ROBBY KALSEL

29 77292962 NUR ADHA YUDA KALSEL

30 70562432 MUHAMMAD ARIF RAHMAN KALSEL

31 56382841 YOGA AKHMAD ZULFIKAR KALSEL

32 45947816 SALFIAN RIZAL KALSEL

33 48328168 MUHAMMAD RIDHANI KALSEL

34 53677058 SYAIFUL RAHMAN KALSEL

35 42761307 FAISAL ROOSANDY KALSEL

36 41661350 MUHAMMAD SURIANSYAH KALSEL

37 39413480 YUDI WARDHANA KALSEL

38 36416677 WAHYU PERDANA KALSEL

39 36196367 DIANA PUSPITA KALSEL

40 28159780 ANTON KALSEL

41 17042669 SAID HARLI KALSEL

42 14059627 IKA WIDYASTUTI KALSEL

43 06679684 BENDUNG KATONDO BUDIANTO KALSEL

44 91857589 ACHMAD RIFANI KALSEL

45 78356761 KHALISHAH RADHIYANI KALSEL

46 68209790 ASMAH KALSEL

47 65254880 REDHA HERLIYANOOR KALSEL

48 65105807 FATHURRRAHIM KALSEL

49 63578874 FAKHLIANSYAH KALSEL

50 63577533 ADI HENDRAWAN KALSEL

51 47611571 AHMAD ZARKASI KALSEL

52 34891297 DWI KURNIASTUTI KALSEL

53 33775547 MUZDALIFAH KALSEL

54 27868976 MUHAMMAD SAMLAN NOOR KALSEL

55 22722676 AGUS PRIYANTO ST KALSEL

56 22565175 ILMA MARIATUL AMINA KALSEL

57 14414328 AKHMAD TAUFIQ KALSEL

58 13364834 WESNY STEPHANY MICHELSON KALSEL

59 06298327 KHAIRUNNISA KALSEL

60 04069445 WEDY SETIAWAN KALSEL

61 89749450 MUHAMMAD HASMI THAMRIN KALSEL

62 82577854 EYYEN FITRIA NOR KALSEL

63 65321540 AKHMAD WAHYUDI ZAIDAN NOOR KALSEL

64 55924585 NURHIDAYATI RAHMAH AL AMBARI KALSEL

65 42252086 ERLIANA NOVITA SARI KALSEL

66 39173420 MUHAMMAD HAFIZAN KALSEL

67 35800116 YANI RATNA SARI KALSEL

68 31354951 H M NURUL IMAN KALSEL

69 29925684 RIA FEBRIANI AGUSTINA KALSEL

70 26716835 ROZALINA HAYATI KALSEL

71 26577687 GUSTI MUHAMMAD ERYS KALSEL

72 24554275 RACHMADI KALSEL

73 24127719 ENDANG MARYATI KALSEL

74 18633288 MUHAMMAD RADI KALSEL

75 18544546 MULYADI KALSEL

76 15888179 ADIASYA SATRIA KALSEL

77 12008336 MUSTAFA KALSEL

78 08253939 NURHANDAYANI RAMLI KALSEL

79 08095389 NASRULLAH KALSEL

80 89321365 SETIA BUDI KALSEL

81 80093738 JUHRANI KALSEL

82 75272492 PUTRI NOBELIA PUJILESTARI KALSEL

83 68644275 RIZKY SANADI KALSEL

84 67317321 VERNONIA EXCELSA KALSEL

85 64212142 RIESKY AMALIA KALSEL

86 62027374 CHANDRA SATRIA UTAMA RITONGA KALSEL

87 50958911 NISA ANASANDI NOOR KALSEL

88 51355939 AKHMAD ZAIRIN KALSEL

89 48523741 SAUQI IHSAN KALSEL

90 34910134 ISKANDAR ZULKARNAIN KALSEL

91 26989767 WIDYA PRANAWASARI KALSEL

92 18063218 NOVIA LESTARI KALSEL

93 16717052 TAUFIK RAHMADANI KALSEL

94 02106521 WULAN SARI FITRI KALSEL

95 01207115 AKHMAD RIZALI FACHRUDIN KALSEL

96 89769254 ASNAN KALSEL

97 89708870 RACHMAD EFFENDI KALSEL

98 83712183 SYAMSUL ARIFIN KALSEL

99 71242177 MUHAMMAD ALAMSYAH KALSEL

100 70561365 IWAN RIZANI KALSEL

101 64966544 SRI BANGATUN KALSEL

102 63646108 NORIYAWATI KALSEL

103 62176301 BUYUNG PERDANA KALSEL

104 59357479 RIZQA NADIYA KALSEL

105 57838014 MEGAWATI KALSEL

106 47013330 RIDHA ANSYAH KALSEL

107 43959304 M ARIES ANANDA KALSEL

108 45118119 SITI MONAWARAH KALSEL

109 51554344 MOHAMAD DICKY DARMAWAN KALSEL

110 41253273 ANDI PRASETYO KALSEL

111 38780448 RIVIANA DEWI KALSEL

112 35936845 NANI HELDAYANI KALSEL

113 33979382 AA PERMANA KALSEL

114 33343217 IDA RIZIKANALIA KALSEL

115 16076168 SHALAHUDDIN KALSEL

116 14250637 MUHAMMAD AULIA RAMZAN KALSEL

117 09145292 HAFIZ NOOR NAZMI KALSEL

118 07731775 ERWIN MARWAN THAMRIN KALSEL

119 04342648 RIYAN WIRATAMA SAPUTRA KALSEL

120 03883911 MUHAMMAD FAIZIN KALSEL

121 99377550 TAUFAN AUGUSTA KALSEL

122 97490280 HANJAYA SETIAWAN KALSEL

123 90191843 ABDALIAH KALSEL

124 80700630 RANDYKA SATRIA WIBOWO KALSEL

125 78906762 FATHUR RAHMAN KALSEL

126 62225280 MUHAMMAD AL AZHARI KALSEL

127 58591362 RIMA MAURY FATWIN KALSEL

128 56124167 WILLA HERMAWATI KALSEL

129 47071378 MUHAMMAD REYHAN KALSEL

130 29077029 MARYONO KALSEL

131 23352981 AZWAR ANNAS KALSEL

132 17319262 JUSWINARDI KALSEL

133 12514234 ADE RAKHMAN WARDANA KALSEL

134 07214377 SRI ANITA DEWI KALSEL

135 02280435 ALFANSURI KALSEL

136 98114549 NURUL UQUBAH KALSEL

137 95016006 HELNIDA KALSEL

138 91717262 DEWI MURNIATI KALSEL

139 90062880 YASIR ARAFAT KALSEL

140 89077588 ARFINI RAHILAH KALSEL

141 86861789 DESIMA PURBA KALSEL

142 83544400 ADI SEPFITRIYANTO KALSEL

143 79663818 AULIA RAHMAN KALSEL

144 77972136 REZKY PERMANA LUTHFANTARA KALSEL

145 72729032 NORHIDAYAT NOPRIYANDI KALSEL

146 66181252 M FUAD KALSEL

147 48221595 NURUL QOMARIAH KALSEL

148 47962375 WERIADI RESTIAWAN SAFARI KALSEL

149 50317626 SURIANI KALSEL

150 55081770 MUHAMMAD WAHYUDI KALSEL

151 23140171 NOOR KHOIRENA IZZATINA KALSEL

152 13801674 PUJI HENDERA WATY KALSEL

153 12864018 AGUS SYALIM KALSEL

154 02122026 MAYLINDA ADRIANI KALSEL

155 95241214 ARI ANDRE NAZAMI KALSEL

156 94955630 SUBHAN KHARISMA KALSEL

157 94191186 IRWANDY KALSEL

158 92830362 YULIA EDNA KALSEL

159 91736871 MUSTAQIMAH KALSEL

160 91241718 LIA HINDAYANI KALSEL

161 87307431 SAHAM SYAHRANI KALSEL

162 86045750 ALES KALSEL

163 83135944 AZMY FITRILLAH KALSEL

164 73553987 MOHAMAD TOMMY INDRAWAN PUTRA KALSEL

165 66862389 MUHAMMAD AMRULLAH KALSEL

166 64058063 NADIYA ADLINA KALSEL

167 60879771 SUKMA PRIADI KALSEL

168 45463393 M YASIN SETIAWAN PUTRA KALSEL

169 53631168 MAHMUDI RESFIANI KALSEL

170 46502415 LAILA FAHMI KALSEL

171 31383966 LELY HERLIYANA KALSEL

172 27887760 SALBANI KALSEL

173 26527264 HENDRA KALSEL

174 20550350 RAMAYANTI KALSEL

175 19800618 M FAIZAL EMMADIN KALSEL

176 18703235 AKHMAD MAULANA ADITYA KALSEL

177 09050834 DANIEL KALSEL

178 07604136 JAUZAN SYARIF HIDAYATULLAH KALSEL

179 07513433 ENIE NURSANTI KALSEL

180 96212032 WAHID NURHUDA KALSEL

181 95360278 AGUS ARIADI KALSEL

182 87118202 DESSY RAHMAN ZAIN KALSEL

183 75279747 YAYAN DIAN AFANDI KALSEL

184 65542337 SRI MAWARNI KALSEL

185 62840915 ALPIANNOR KALSEL

186 57164290 LILI SEPTRIANTO KALSEL

187 33897408 AKHMAD NAZAR HARIS KALSEL

188 17990081 AKFI RIZKY KALSEL

189 15690400 HERY FADILLAH KALSEL

190 78212891 MUHAMMAD NAUPAL KALSEL

191 68409782 NORLIANI KALSEL

192 53040026 BADRIANNUR KALSEL

193 30392741 ANISIA FITRIANA RAMADHAN KALSEL

194 18770875 NINA AULIA SAFITRI KALSEL

195 15670421 DOEDY MUSDIYAN KALSEL

196 95039363 YURI SYAHBANA KALSEL

197 68855272 SYAMSUL ANWAR KALSEL

198 63286979 MIFTAH RIZA KALSEL

199 57761466 NOVIA LARASATY KALSEL

200 43593051 YULIAN NOOR WAHYUDI KALSEL

201 52758188 HIDAYAT SYAHRONI KALSEL

202 36487318 PAHRIYANOR KALSEL

203 34677573 MINA MURLIANA KALSEL

204 24165946 JULIANTO KALSEL

205 15072237 CITRA WIRAWAN KALSEL

206 13645003 DIAN PERMADI KALSEL

207 94016502 WERO KALSEL

208 69494274 ERSYA BAZANUARDI KALSEL

209 58028826 M KHAIRIN SEPTIAN KALSEL

210 29145778 RIVA FARIAH KALSEL

211 21702943 DONNY RONALD PASCAL HUTAHAYAN KALSEL

212 86012953 MUHAMMAD RAMADHANI KALSEL

213 73498422 TRIE REZKY NOVIANTI KALSEL

214 72263966 MUHAMMAD WAHYUDDINNOOR KALSEL

215 48882850 RAHMAT KALSEL

216 98893589 MUHAMMAD FACHRURROZI ULYA KALSEL

217 96387064 ADELIA PUSPITA SARI KALSEL

218 95101737 RIFKY ARIES PRATAMA KALSEL

219 72426822 PUTRI SITINJAK KALSEL

220 56236512 MUHAMMAD YOGA PRADITA KALSEL

221 39804405 HERMAWAN WIRA SAPUTRA KALSEL

222 39421774 FUADDI REZA KALSEL

223 25845345 MUHAMMAD ZAINUDDIN ILMI KALSEL

224 89330164 RYAN ARIE SAPUTRA KALSEL

225 09011432 ANNISA NOR RAHMAWATI KALSEL

226 52395505 FAJAR SUKMAWAN KALSEL

227 53518710 IKA NOVIA ARIANY KALSEL

228 46003377 SUCI NORMALINDA KALSEL

229 29311048 ARIS INDRA PAMUNGKAS KALSEL

230 13178831 AHMAD MUHSI KALSEL

231 71462518 SITI MARIA ULFAH KALSEL

232 00521247 PRIYO ANGGORO KALSEL