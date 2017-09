Besok Tes Wawacara Tenaga Pendamping Profesional, Ini Data Lolos Tes PLD Tapin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Selatan mengumumkan hasil seleksi tertulis penerimaan tenaga pendamping profesional (TPP) P3MD Kalsel 2017.

Bagi pelamar yang lulustes tertulis, berhak mengikuti tes wawancara. Namun, bagi yang tidak tercantum namanya di pengumuman kelulusan tes tertulis, maka dinyatakan gugur.

Tes wawancara dilaksanakan 13 September 2017 sampai dengan 15 September 2017 di Novotel Banjarbaru, Jalan A Yani Km 27 No 1A, Kelurahan Landasan Ulin, Banjarbaru.

Adapun tes wawancara dimulai pukul 09.00 Wita, namun sebelumnya dilakukan registrasi pukul 08.00 Wita-09.00 Wita.

Seluruh peserta tes wawancara wajib menunjukkan nomorregistrasi pelamar, KTP, Ijazah, dokumen pendukung CV. (*)

PLD Kab Tapin



NO NO_REGISTRASI NAMA

1 81416360 ANISA HAYATI

2 95155191 RUSLI

3 40202320 SITI SALAMAH

4 22675705 AGUS MOURENA

5 43393891 MUHAMMAD

6 52074964 RINIANSYAH

7 56460026 AMRULLAH

8 14386739 SITI NOR AISYAH

9 58554986 ASLAM

10 41019472 MARDIATI HELFIDA

11 54842236 ADE SETIADI

12 73322828 NOR AINA QALBI

13 39762171 TAUPIK HERNANDA

14 96314745 AHMAD ABIYAZID

15 02485468 EKA NUGRAHANTO