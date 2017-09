Engku Emran Mulai Jujur Soal Nikahi Laudya Cynthia Bella, Ternyata Ada Hal Paling Berat!

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Tiga hari sudah, artis Laudya Cynthia Bella menjalani bahtera rumah tangga dengan pengusaha Malaysia, Engku Emran.

Bunga-bunga pernikahan pun masih senantiasa menyelimuri, membuat harum dua sejoli yang mengucap janji setia akad pada Jumat (8/9/2017) silam.

Hubungan mereka sebelum menikah cenderung tertutup dan ditutupi, publik pun dibikin penasaran hingga hari pernikahan tiba.

Nah, setelah pernikahan itu, duda beranak satu tersebut mulai berkata jujur.

Melalui akun jejaring sosial Instagram @iamkumbre, Engku Emran mengunggah momen-momen saat kali pertama bertemu Laudya Cynthia Bella hingga menjadi sepasang suami istri.

Pada Minggu kemarin, tepat dua hari mereka menikah, tiba-tiba Engku Emran curhat di Instagram terkait tantangan terberatnya.

Ya, dalam curhatnya itu, Engku Emran blak-blakan soal tantangan terberatnya sebagai ayah ketika harus meyakini putri semata wayangnya, Engku Aleesya.

Engku Emran mengatakan tantangan terbesarnya ketika mesti meyakini Aleesya alasan dirinya membutuhkan seseorang untuk mengurus.

Dalam hal ini adalah seorang istri.

"The toughest moment of my fatherhood. Having to explain to Aleesya why i need someone to take care of me," tulis Engku Emran.