Ini Link Pengumuman Hasil Tes Tertulis, Cek Juga Nama dari Tanahlaut dan Tapin

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Berikut pengumuman hasil seleksi tertulis penerimaan tenaga pendamping profesional (TPP) P3MD Kalsel 2017 yang diseleksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Selatan.

Daftar berikut khusus lulusan dari Tanahlaut dan Tapin.

PLD Kab Tanah Laut



NO NO_REGISTRASI NAMA

1 33479984 RAHMAT HIDAYAT

2 90686974 MARLIANA

3 11084687 FITRIANI

4 27792117 SAWIYAH

5 99392842 AHMAD SYARAWANDI

6 10895291 ABDUL LATIF

7 77815764 AFDANIZUL

8 05446179 SUJIAH

9 39530251 JAINAL ILMI

10 91567772 POPPY WIDAYANTI

11 16171477 HISYAM KUMKELO

12 34873335 HAIRUDI

13 32358748 HERIYANTO

14 50022816 YUNI SATRIA

15 63453870 JANIPAH

16 67732078 EDY MULYANTO

17 73492018 TEDI JULIANDANI

18 80140371 AGUSTINA HANDAYANI

19 88432514 PARSINAH

20 24216377 SUGIARTO

21 32950487 NURUL HIKMAH

22 46587135 RINA DWI JAYANTI

23 21846168 MARIATUL KIFTIAH

24 41015300 MUHAMMAD MIZWAR HAZMI

25 05395458 AKHMAD AMINUDIN

26 00305105 AGUS PURWADI

27 25222227 AMINAH

28 43319788 RISKIAN WAHYUDI

29 66543171 MULKAN

30 85877534 DIDIYANI

31 88133270 SAHRANI

32 38383698 YUNITA NORMLA HAYATI

33 30016881 HAIRUDIN

34 25782303 ALI FADHOLI

35 25486551 IRFAI

36 58099678 SAMHUDI

37 73613972 MULYADI

38 99827410 MAHLAN

39 10504531 AGUSTIA RAHMAN

40 05621582 HARDIANSYAH

41 06580840 FATMA DEWI

42 02936629 PAUJAN ABIDIN

43 27156623 MISKALI

44 26130744 FAJRIN

45 60831764 AHMAD MUZAKKIR

46 74648200 HARRY RASYIDI

47 97955082 AGUS SUPARJO

48 96607576 AHMAD KHODIRAN

49 20985231 SANI

50 27089176 NURAIDAH

51 34641765 NORLAILA WATI

52 57443979 SURYANI

53 61989170 MUHAMMAD RIDUAN

54 75552103 HENDRA PURWANA

55 32889870 MUHAMMAD ILHAM

56 41201002 SUHENDARTI

57 61343467 SRI INDARMI

58 92005478 MUHAMMAD SYAHRIL

59 99547365 HERLINA SARI

60 01855040 MUNIRAH

61 42882941 FERIAN HARDY

62 96532130 RISNA YANTI

63 24871061 IRIANSYAH

PLD Kab Tapin



NO NO_REGISTRASI NAMA

1 81416360 ANISA HAYATI

2 95155191 RUSLI

3 40202320 SITI SALAMAH

4 22675705 AGUS MOURENA

5 43393891 MUHAMMAD

6 52074964 RINIANSYAH

7 56460026 AMRULLAH

8 14386739 SITI NOR AISYAH

9 58554986 ASLAM

10 41019472 MARDIATI HELFIDA

11 54842236 ADE SETIADI

12 73322828 NOR AINA QALBI

13 39762171 TAUPIK HERNANDA

14 96314745 AHMAD ABIYAZID

15 02485468 EKA NUGRAHANTO

Daftar lengkap pengumuman hasil tes tertulis TPP P3MD, baca di link epaper berikut ini: epaper BPost