Brakkk! Try Lalu Jalankan Truknya, Tiba-tiba Dihadang dan Dihajar Warga Hingga Berdarah

Try Setyadi (42), sopir

BANJARMASINPOST. CO. ID.MARTAPURA - Try Setyadi (42) sopir dumtruk yang tertidur hingga truknya berhenti di jalan Gubernur Syarkawi yang berbuntut tewasnya Pendi (22) dan Lahmudin (24) masih terduduk lesu di ruang Unit Laka Satlantas Polres Banjar.



Bibirnya tampak pecah dan bercak darah mewarnai baju kaos yang dikenakanya.

Try rupanya sempat dihajar warga karena dikira hendak melarikan diri.



Menurut Try, dirinya tidak mengira ada sepeda motor yang menabrak dumtruk yang dikemudikannya.



Try mengaku mendengar bunyi brak.

Namun dia mengira, hanya pengendara yang roboh.

Setelah mendengar bunyi itu, Try terbangun lalu bersiap kembali melanjutkan perjalanan.

Rupanya dikira warga Try hendak melarikan diri dia langsung dihadang warga yang menyuruhnya turun kemudian memukul.

"Berdarah tadi malam sempat dipukul warga. Dikira saya mau melarikan diri. Padahal, aku nggak tahu kalau korban nabrak trukku," katanya. (BANJARMASINPOST.co.id/hari widodo)