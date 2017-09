Tak Hanya Sabet Gelar Juara, Personil Mega Band Juga Jadi The Best Players

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ajang lomba band antarbank dalam Bankers Day 2017 membuktikan bahwa para pegawai bank juga memiliki skill bermusik.

Seperi Mega Band. Aksi pegawai Bank Mega ini di Bankers Day merupakan ajang pembuktian kualitas mereka bermusik.

Band beranggotakan vokal cowok Pasha, vokal cewek Egha, keyboard Ivan. Gitar 1 Aris, Gitar 2 Hadi, Bass Fathur, dan drum Bimo ini berhasil meraih juara I di ajang Bankers Day 2017 kemarin.

Selain itu , personil band ini meraih tiga Best player. Yakni The Best Vocal Pasha, Best Bass Fathur, dan The Best Keyboard Ivan

Ivan menuturkan dalam ajang kemarin pihaknya membawakan dua lagu yakni Indonesia Pusaka dan lagu Ampar-Ampar Pisang dengan kemasan aransemen jazz rock modern,

Menurutnya kesuksesan Mega Band tak luput dari kerja keras semua personil dan dukungan banyak pihak pimpinan Bank Mega seperti Regional Head Ibu Sandhora, Deputy Regional CCPL Pak Superman, Regional. Operation Manager Pak Rudy, dan Brach Manager pak Edi serta teman-teman mereka lainnya.