Martapura FC Vs Madiun Putra, Jadwal Laga Laskar Sulthan Adam di Babak 16 Besar

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Sebelum digelarnya laga pamungkas Grup 5, jadwal babak 16 besar Liga 2 sudah dirilis operator kompetisi yakni PT Liga Indonesia Baru.

Berdasarkan jadwal yang sudah dikirim ke tim peserta, diketahui kick off babak 16 besar ini mulai digelar pada 20 September mendatang.

Berdasarkan jadwal yang ada di babak 16 besar, laga digeber dengan intensitas yang sangatlah tinggi karena jarak antar satu laga dengan yang lainya cukup mepet yakni hanya empat hari.

Jadwal ini sempat mendapatkan reaksi dari pelatih kepala Martapura FC, Frans Sinatra Huwae.

"Tentu ini jadwal yang sebenarnya tidaklah ideal. Apalagi home and away, dan kita tergabung dengan tim yang letak geografisnya sangat jauh," ujar Frans.

Setelah laga pamungkas di Grup 5, Martapura FC memastikan diri tergabung di Grup D dan tergabung dengan Persiwa Wamena, PS Mojokerto dan Madura FC.

Berikut jadwal laga Martapura FC di babak 16 besar Liga 2 2017

Leg pertama :

- Minggu (23/9/2017) : Persiwa Wamena vs Martapura FC

- Rabu (27/9/2017) : Martapura FC vs PS Mojokerto Putra

- Minggu (1/10/2017) : Madura FC vs Martapura FC

Leg kedua :

- Kamis (5/10/2017) : Martapura FC vs Madura FC

- Senin (9/10/2017) : Martapura FC vs Persiwa Wamena

- Jumat (13/10/2017) : PS Mojokerto Putra vs Martapura FC