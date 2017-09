Enam Pesawat Antre di Udara Menunggu Pesawat Jokowi Take Off

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Usai sudah rangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo dalam semarak pembukaan Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) X Nasional yang digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (15/9/2017).



Presiden Joko Widodo beserta rombongan langsung menuju VIP Bandara Syamsudin Noor, dan naik pesawat kenegaraan. Presiden beserta rombongan boarding sekitar pukul 19.30 Wita, untuk melanjutkan perjalanan menuju Solo.



Dari informasi didapat dan terpantau, ada sisi lain saat pesawat kepresidenan akan terbang meninggalkan langit Bandara Syamsudin Noor.

Ya, Setidaknya ada enam pesawat holding menunggu RI 1 boarding. Artinya pesawat hanya berputar-putar antre mendarat, menunggu pesawat kenegaraan meninggalkan Bandara Syamsudin Noor .

"Kenapa banyak sekali pesawat berkeliling di atas rumah, di sekitaran S Parman Banjarmasin terlihat banyak pesawat. Lampu terlihat kerlap-kerlip, ribut orang kampung, " ucap Rans, warga S Parman.



Terpisah, Communication and Legal Section Head Bandara Syamsudin Noor, Adit Putra mengatakan, memang benar sejumlah pesawat yang akan mendarat ke Bandara Syamsudin Noor lakukan holding dulu menunggu pesawat kenegaraan take off. "RI 1 baru take off. Sekarang sudah lancar lagi penerbangan," kata dia.