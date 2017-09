Wow! Selama Menjabat Dirut PDAM Muslih Dapatkan Penghargaan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selama menjabat Direktur Utama (Dirut) PDAM Bandarmasih Banjarmasin sejak Juni 2010 lalu, cukup banyak prestasi yang diraih Ir H Muslih.

Penghargaan yang diraih itu baik untuk PDAM Bandarmasih sebagai lembaga (perusahaan) juga Muslih sebagai pribadi.

Di antara penghargaan bergengsi itu, ada dua yang dicatat Banjarmasin Post Online dicatat atas nama Muslih pribadi sebagai pejabat.

Pada tahun 2012, Muslih yang sebelum menduduki posisi Dirut menjabat sebagai Dirut Teknik PDAM Bandarmasih meraih CEO Award.

Muslih mendapatkan 'The Best CEO Based on Inner Power' dalam Angerah BUMD & CEO Award 2012 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri.

BUMD & CEO Award merupakan apresiasi dan penghargaan kepada BUMD di Indonesia karena dianggap berhasil meningkatkan kinerja keuangan, bisnis dan usaha.

Juga meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat umum dan memberikan kontribusi bagi pengembangan bisnis dan investasi daerahnya.

Kemudian, pada tahun 2016 Muslih meraih penghargaan dalam ajang TOP IT and TOP TELCO 2016.

Penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Rudiantara ini diserahkan di Refflesia Grand Ballroom, Balai Kartini Jakarta, Rabu (24/11/2016) malam.

Penghargaan itu adalah TOP IT Improvement 2016 untuk PDAM Bandarmasih.