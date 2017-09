Mading 3D Teknologi Listrik MAN Insan Cendikia Tala Juara Pertama, Ini Daftar Pemenangnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Menampilkan bagaimana reflika teknologi listrik dengan media air dari pegunungan, Tim Mading Siswa MAN Insan Cendikia (TIM B) Tanahlaut, keluar sebagai juara pertama, pada lomba majalah dinding (mading) tiga demensi atau Mading 3D di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, Sebu (16/9/2017).

Sejumlah siswa dari 13 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajad se Kalimantan Selatan saling memperlihatkan karyanya lewat majalah dinding (mading) tiga demensi atau Mading 3D di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, Sebu (16/9/2017).

Lomba yang digelar Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia ULM ini mengambil tema "Hydropower Technology That Are Ecofriendly as A Solution to Face Energy Problems in Kalimantan", dengan konsep peserta harus menampilkan karya originalnya dengan bahan yang ramah lingkungan dan bekas.

Seperti yang dilakukan siswa di MAN Insan Cendikia (TIM B) Tanahlaut, mereka menampilkan bagaimana reflika teknologi listrik dengan media air dari pegunungan. Tim Man Insan Cendikia mengilustrasikan dengan teknologi ramah lingkungan ini mereka ingin membantu masyarakat yang belum tersentuh listrik di desa terpencil.

Untuk karya madingnya, sekolah ini mendapat nilai tertinggi atau Juara 1, karena selain mading 3D yang baik juga semua anggota tim sangat kompak dan menguasai bahan yang tergambar di mading mereka.

"Sedang sekolah yang mendapat nilai tertinggi kedua atau Juara 2 adalah MAN 1 Balangan dan Juara 3 SMA Muhammadiyah Martapura," jelas Penanggungjawab Kegiatan Lomba Muhammad Dody, Sabtu (16/9/2017)

Selain lomba Mading 3D, jelas Irianti, Dosen Teknik Kimia, dalam kegiatan Chemical Engineering Fair 2017, digelar juga Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), lomba Ostec dan lomba intern mahasiswa Teknik Kimia yaitu Lomba Pra Rancangan Pabrik. "Untuk LKTI diikuti 19 peserta dari Pulau Jawa, Kalimantan dan Sulawesi," jelas dia. Selain mading, lanjut Irianti lagi, lomba lainnya masih dalam penilaian tim juri dan akan diumumkan kemudian.(*)

Daftar Pemenang :

Mading 3D

1. MAN Insan Cendikia (TIMB) Tanahlaut

2. MAN 1 Balangan

3. SMA Muhammadiyah Martapura

LKTI

1. SMAN 10 Samarinda

2. MAN 1 Balangan

3. MAN 1 Balangan

OSTEC

1. SMAN 2 Palangkaraya

2. SMA Banua Kalsel

3. MAN Insan Cendikia Tanahlaut