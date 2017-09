Live Streaming Chelsea vs Arsenal, Derby London Beraroma Balas Dendam

Chelsea vs Arsenal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga seru tersaji dalam lanjutan English Premier League pekan ini. Chelsea sebagai tuan rumah akan menjamu Arsenal di Stamford Bridge, Minggu (17/9/2017).

Pertandingan ini bertajuk sebagai partai balas dendam tim asuhan Conte, atas kekalahannya di final piala FA musim lalu dan Community Shield pada awal musim 2017/2018.

Di halaman resmi facebook Chelsea FC, dirilis susunan pemain yang akan turun melawan Arsenal. Dalam akun tersebut tim Chelsea sudah siap untuk membalas dendam atas kekalahan yang telah mereka derita, "Here we go," tulis akun tersebut.

Pemain inti : Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill(C), Moses, Kante, Fabregas, Alnso, Willian, Morata, Pedro.

Cadangan : Caballero, Christensen, Rudiger, Zappacosta, Bakayoko, Hazard, Batshuayi.

Pertandingan derby london itu akan disiarkan langsung oleh MNC TV pada Pukul 19.30 WIB, link streamingnya bisa klik di sini atau disini.