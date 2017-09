Netizen Kok Ngamuk! Ternyata Deddy Corbuzier Lakukan Ini di Video Kaesang yang Sudah Ditunggu

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Deddy Corbuzier belakangan ini memang aktif di media sosial, khususnya Youtube.

Dirinya kembali mengunggah sebuah video baru di akun miliknya, Deddy Corbuzier.

Spesialnya, di video kali ini Deddy tak sendirian.

Terlihat ada Kaesang Pangarep, anak dari Presiden Joko Widodo yang berada di sampingnya.

Dirinya membuat sebuah video tanya jawab selama satu menit bersama dengan Kaesang.

"Dalam 1 menit kita membongkar RAHASIA KAESANG... 2 atau lebih pilihan sulit... a question of life. And yes he actually answered that," tulis Deddy pada keterangan videonya.

Dalam video itu Kaesang disuruh menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Deddy.

Awalnya Kaesang disuruh memilih antara ayah atau ibunya.

Kaesang lebih memilih ibunya, yang langsung mendapat protes dari Deddy.

"Kok ibu sih? bapaknya Presiden kan?" ujar Deddy.