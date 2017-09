Semua Laga Martapura FC di Babak 16 Besar Digelar Sore, Ini Jadwal Lengkapnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Martapura FC dipastikan segera tampil di babak 16 besar kompetisi Liga 2 2017 dengan tergabung di Grup D.

Di babak 16 besar yang digelar dengan sistem home and away ini, Martapura FC dipastikan akan melakoni seluruh laganya pada sore hari.

Berdasarkan jadwal yang telah dirilis operator kompetisi Liga 2 2017, PT Liga Indonesia Baru, seluruh laga di babak 16 besar digeber sore hari tepatnya pukul 16.00 WIB.

Sementara, saat di babak penyisihan lalu, Martapura FC tercatat satu kali tampil pada malam hari tepatnya di markas Persebaya Surabaya.

"Berdasarkan jadwal yang kami dapat semua laga di babak 16 besar, termasuk di Grup D akan dilaksanakan sore hari," ujar pelatih kepala Martapura FC, Frans Sinatra Huwae.

Masih terkait dengan semua laga dijalani sore hari tersebut, Frans pun menegaskan bahwa tidak masalah bagi timnya.

"Tidak masalah dan tim siap saja. Apalagi tim pun sejauh ini juga sudah terbiasa bermain sore," katanya.

Selain dilaksanakan sore hari, jarak waktu antar setiap laga di babak 16 besar termasuk Grup D hanya berselang empat hari.

Dan lawan yang akan dihadapi Martapura FC di Grup D ini masing-masing adalah PS Mojokerto Putra, Persiwa Wamena dan Madura FC.

Jadwal pertandingan Martapura FC di Grup D babak 16 besar Liga 2 2017

Leg 1 :

- Sabtu (23/9/2017) pukul 16.00 WIB

Persiwa Wamena vs Martapura FC

- Rabu (27/9/2017) pukul 16.00 WIB

Martapura FC vs Mojokerto Putra

- Minggu (1/10/2017) pukul 16.00 WIB Madura FC vs Martapura FC

Leg 2 :

- Kamis (5/10/2017) pukul 16.00 WIB

Martapura FC vs Madura FC

- Senin (9/10/2017) pukul 16.00 WIB

Martapura FC vs Persiwa Wamena

- Jumat (13/10/2017) pukul 16.00 WIB

PS Mojokerto Putra vs Martapura FC