Waduh! Sosok Vicky Shu yang Seperti Ini Membuat Calom Suami Berucap: "Berat Banget"

Calon suami Vicky Shu (30), Ade Imam, menceritakan bagaimana sosok pujaan hatinya itu di matanya.

"Dia orangnya baik, unik," ujar Ade ketika ditemui wartawan di Brutus Rumah Mode, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017).

"Dia punya prinsip, jadi tegas. Saya juga banyak belajar dari dia," lanjut Ade Imam.

Ade mengakui Vicky bukan perempuan yang mudah ditaklukkan. Bagi Ade, tak mudah juga mengajak pelantun "Pokoke Joget" itu ke pelaminan.

"Susah. Dia bukan tipe will you marry me langsung yes gitu. Berat banget," aku Ade.

Ade mengatakan dia sudah memantapkan pilihan pada Vicky untuk menjadi pendamping hidupnya.

"Kami sebelum ke sini pun sudah banyak sharing. Kami sudah menyatukan visi dan misi juga," katanya.

Di sisi lain, Ade paham betul bagaimana pekerjaan Vicky di dunia hiburan. Ia pun tak akan membatasi calon istrinya untuk tetap bergelut sebagai entertainer.

"Dia tetap dengan koridornya. Mungkin setelah menikah ada penyesuaian, menyanyinya kayak gimana," ujar pemilik nama panjang Ade Imam Prabowo Harianto Nugroho Putro ini.

Ketika ditanya Ade sudah siap disorot publik setelah menikah dengan Vicky Shu, Ade menjawab dengan yakin.

"Insya Allah, dari awal kami udah obrolin dari awal," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Vicky dan Ade akan meresmikan hubungan mereka sebagai istri dan suami di Candi Borobudur, Magelang, pada 23 September nanti.

Mereka mengusung konsep garden party dengan menghadirkan suasana Jawa tempo dulu yang sederhana.

