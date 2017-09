Tampil Cantik dan Seksi di Kampus, Ternyata Cewek Ini Layaknya Pemulung, Ini Faktanya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tampil cantik dan menarik memang jadi harapan semua mahasiswi di Kampus.

Seperti Brittani Cooper, yang punya wajah cantik dan tubuh proporsional.

Banyak pria yang akan tertarik padanya sekali lihat.

Tapi, coba pikir lagi ketika kamu sudah melihat apartemennnya.

Mahasiswi Inggris berusia 19 tahun ini memiliki salah satu apartemen paling kotor di seluruh Inggris!

Mahasiswi University of The West of England ini juga berbagi apartemennya dengan lima teman lainnya.

Mereka pun kompak membuat suasana kamar sangat kumuh sehingga siapapun laki-laki yang melihat akan syok.

Seperti dilansir dari Viral Thread, di apartemennya yang kumuh itu terlihat tong sampah yang penuh dengan sampah.

Ada juga tumpukan kotak pizza yang masih berada di sekitar tempat sampahnya