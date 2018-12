Gowes Melewati dua Sungai, Dua Danau, Dua Gunung di Tanahlaut, Pendaftar Sudah 900 Orang

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Awal tahun namun di akhir bulan, para pecinta gowes di Banua bakal disuguhkan event bergengsi dan menantang di kawasan Pelaihari, Tanah Laut.

Bertajuk Bersepeda di Alam Tuntung Pandang, Belatup Part 2 even ini dipersembahkan The Power Of Lintuhut atau biasa disingkat The Polt Tanah Laut Cycling Club, 21 Januari 2018 nanti.

Salah satu panitia, M Rodhy mengaku jelas event ini bakal berbeda dengan event pertama sebelumnya. Selain soal rute juga soal tantangan akan lebih dari sebelumnya.

"Untuk jalur lebih menantang dari Belatupan 1 dan lebih banyak pemandangan alamnya lho," kata Rodhy.

Rodhy mencontohkan tantangan ada di kawasan gunung Teletubis. Di kawasan ini selai. Tantangan juga soal pemandangan alam yang tidak kalah menawan.

Baca: Live Streaming RCTI Arsenal vs Liverpool Sabtu (20/12/2017) 02.45 WIB: Ancaman Kuartet Maut

Jadi ujar Rodhy ada trek yang siapkan d iantaranya ada dua sungai, dua danau, dua gunung dan perkebunan jagung,sawah, karet, sawit, buah naga dan masih banyak lagi.

"Sementara rute yang ditempuh sekitar 25 km," jelas dia.

Selain trek juga ada tempat berbeda, lebih nyaman dan banyak tempat hiburan kalau mau bawa keluarga ada kolam renang, UTV, sepeda air dan tempat bermain anak.

"Juga ada taman tempat santai juga jadi peserta bisa membawa keluarga sambil berlibur diacara ini," katanya.

Meski gelaran masih beberapa pekan lagi namun jumlah peserta yang ingin ikut ambil bagian sudah mulai banyak. Tercatat hingga kemarin sudah ada 900 peserta yang mendaftar.

"Kami masih membuka pendaftaran dengan biaya Rp 50 ribu peserta bisa ikut ambil bagian dan sudah mendapat konsumsi dan stiker," jelas Rodhy.

Baca: Jadwal Siaran Langsung La Liga Spanyol SCTV Sabtu (23/12) : El Clasico Real Madrid vs Barcelona

Pegowes yang ikut kata Rodhy dalam event nanti akan dimanjakan rute dengan melewati trek yang penuh pesona, sehingga nanti menjadi kisah kenangan terindah untuk anak dan cucu tentang menikmati gowes di Bumi Tuntung Pandang.

"Sajian ini untuk goweser pemburu trek, bukan pemburu hadiah," lanjut dia.

Di event ini lanjut dia peserta wajibkan memakai sepeda MTB sepeda gunung dan perlengkapan untuk keselamatan anda masing-masing.(*)